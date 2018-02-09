拿到銀行發財水怎麼用？專家建議遵守這3大原則

新春金狗年即將到來，銀行也開始發送限量發財水，但民眾拿到後，該怎麼使用才能招財呢？易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文表示，今年發財水擺放時間與過去「七七四十九天」大不相同，建議不要擺太久，除夕當日先喝掉一半，擺放位置要根據自己行業有所不同，股票投資等偏財類投資人可擺放在西北方「偏財位」，可發得更快。

陶文建議，今年使用發財水開運發大財，要遵守 3 大原則。首先，去年是丁酉年，財氣長，所以去年的發財水擺放七七四十九天。但今年是戊戌年，財氣不明顯，發財「要快一點」，因此，發財水不能擺太久，建議除夕當日就要喝掉一半，或是可以放在飯鍋裡煮飯煮湯，另外一半則可放在噴霧器中在家中噴灑，讓家中充滿財氣。

第二，陶文指出，今年要向自家 4 大方位銀行分行據點，各索取一瓶發財水。而發財水的擺放方位，要根據自己的行業不同，例如從事業務性質的民眾，發財水可放在正南方，非業務特質的普通上班族擺放在東南方、求存錢。至於股票投資等偏財類型的投資人則要擺放在西北方「偏財位」，可以發得更快。

第三，由於今年財氣不長，建議發財水不要只拿一次，銀行初六開張可以再去拿，銀行應該也不會拒絕。

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