〈美股盤後〉川普再祭蘋果歐盟關稅威脅 標普創3月以來最慘單周表現

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-24 05:17

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美國總統川普週五再度升高貿易緊張情勢，明確警告蘋果與三星等智慧型手機大廠若不將生產線遷回美國，將面臨至少 25% 的關稅。

同時，川普抱怨，美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，建議自 2025 年 6 月 1 日起，對歐盟祭出高達 50% 的關稅。對此，歐盟委員會敦促美國在貿易談判中保持尊重而不是威脅，歐盟隨時準備捍衛自身利益。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 警示：「當關稅從 10% 上升到 50%，這將是近 90 年來美國對全球實施的最高關稅水準。若這些關稅導致類似停滯性通膨，也就是一方面提高生產成本、壓抑產出，另一方面又推升價格，這將是央行最不願看到的情境。」

另外，川普週五簽署行政命令，鬆綁核能產業監管規定，並加快新核電廠與反應爐的審批流程，目標是將目前需時數年的許可時程縮短至僅 18 個月，推動核能類股週五大漲。

美股週五 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 256.02 點，或 0.61%，收 41,603.07 點。

那斯達克指數下跌 188.53 點，或 1%，收 18,737.21 點。

S&P 500 指數下跌 39.19 點，或 0.67%，收 5,802.82 點。

費城半導體指數下跌 73.09 點，或 1.53%，收 4,702.38 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 108.65 點，或 0.80%，收 13,442.05 點。

標普 11 大板塊普遍收黑，資訊科技 (-1.33%) 與通訊服務 (-0.99%) 跌幅最重，呈對川普關稅言論的負面反應，相對的，資金轉向防禦型板塊，公用事業 (+1.16%) 表現最佳。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭哀鴻遍野。Meta (META-US) 下跌 1.49%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.02%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%。

台股 ADR 全數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11% 。

企業新聞

川普祭出關稅威脅後，蘋果 (AAPL-US) 週五重挫 3.02% 報每股 195.27 美元，週跌幅擴大至 7.5%，延續第八個交易日頹勢。

川普週五批准日本製鐵 (Nippon Steel) 與美國鋼鐵 (X-US) 將建立「合作夥伴關係」，樂見這將為美國經濟增加 140 億美元，美國鋼鐵總部仍將設在匹茲堡。此消息於週五尾盤時段釋出，美國鋼鐵 (X-US) 聞訊跳漲，收盤狂升 21.24% 至每股 52.01 美元，創 2023 年 12 月以來最佳單日表現。

根據外媒報導，甲骨文 (ORCL-US) 計劃斥資 400 億美元向 AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 採購 AI 晶片，並將這批晶片部署於 OpenAI 位於美國的新資料中心，前者收低 0.85%，後者下滑 1.16%。

特斯拉 (TSLA-US) 週五走軟 0.50% 至每股 339.34 美元。最新數據顯示，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 4 月在歐洲純電動車 (BEV) 銷量達 7231 輛，首次超過特斯拉。

華爾街分析

RFG Advisory 總裁兼投資長 Rick Wedell 警告，這種「時而緩和、時而升級」的關稅雲霄飛車可能成為川普 2.0 任期的常態。

Wedell 稱：「對投資人而言，重要的是要認清這場持續的貿易議題可能會貫穿整個川普任期。我不認為這屆政府會對貿易議題視而不見，他們明顯將修正國際貿易協議視為這屆政府的重要政績，我會建議投資人不要對局勢過度樂觀或悲觀。」

巴克萊經濟學家估計，如果對歐盟商品徵收 50% 的關稅，美國所有進口商品的貿易加權關稅稅率將從 14% 上升至 21%，國內生產毛額 (GDP) 成長率將額外下降 0.5 個百分點，美國經濟將陷入衰退的邊緣。

不過，花旗分析師卻樂觀研判，關稅擔憂已受到控制，即使對歐洲徵收 50% 的關稅，也不會持續太久，風險資產的下行風險是「可控的」。