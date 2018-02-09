賑災臉書捐款千萬用社群讓世界緊密連結

0206 花蓮強震後，企業、藝人紛紛伸出援手賑災。 Facebook 今（ 9 ）日也宣布，捐出 1000 萬元，協助災民重振生活。至於 Facebook 於地震後發起的「平安通報站」活動，已出現超過千則互動訊息，民眾除了可標記自己安全，更有許多人釋出可提供協助的訊息及地點，充分發揮社群功能。

花蓮地震發生後，鴻海董事長郭台銘、日本藝人阿部寬等國內外企業或名人相繼捐款。為了擴大社群正向的影響力， Facebook 今日跟進，宣布捐出新台幣 1000 萬元，幫助政府及受花蓮地震影響的居民於災後重振生活。 Facebook 指出，將直接捐款予衛生福利部賑災專戶，協助災民度過難關。

此外，花蓮強震過後， Facebook 發起「平安通報站」活動，已有上千則互動訊息，許多人透過平安通報站標記自己安全，讓親朋好友安心，更有許多人在 Facebook 上釋出各項願意提供協助的訊息及地點，包括有專業拆除師傅留言，已從台北趕至花蓮準備一起投入重振工程；知名連鎖健身中心則開放花蓮市內店面給需要幫助的居民及前線人員盥洗或休息，更有許多民宿業者至平安通報站留言，提供超過 100 間客房免費住宿。

Facebook 台灣及香港總經理余怡慧表示，希望透過社群，讓世界更緊密連結，共同幫助受震災影響的人度過難關。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』