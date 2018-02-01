銀行迎接新狗年 搶推「睡過金庫」發財水

新春狗年即將到來，年關前不少民眾跑分行換新鈔、存款等，許多銀行善用此刻經營客戶黏著度，例如辦業務抽禮券、新年小物，或是贈迎財水等，讓客戶到臨櫃辦業務，感受銀行體貼服務。

銀行業者觀察，銀行推動金融科技同時，除了打造便利的數位服務吸引年輕族群，同時更強化分行體驗，讓企業或老客戶每年都能有耳目一新的感覺，提高分行價值與深化客戶連結，藉此提供數位與實體通路差異服務。

以永豐銀行為例，分行臨櫃購買人身保險、申請基金速配或代扣公用事業費用，可抽 2100 元禮券、保溫杯，活動日期至 2 月 14 日止。

而發財水也是近年各銀行流行贈送的過年小物，各銀行在年前都會預先準備許多的發財水，且主打發財水都先放入金庫中吸取錢氣，然後在過年前發送給上門客戶。

滙豐台灣今年再度推出迎財水，於各分行發送給客戶添福納財，全台共備有 38888 瓶，每人限領 1 瓶，數量有限送完為止。

台新銀行則是到臨櫃新開戶，就送限量發財水，全台共有 26888 瓶，發財金則是 13888 份，都是送完為止。

有別於其他銀行贈送「平安水」，第一銀行今年特製限量 5 萬份的「金磚福米」，還強調是嚴選臺灣在地好山好水蘊育出的台東關山米及宜蘭縣三星鄉無毒耕作稻田所生產之限量三星無毒米。民眾只要在 2 月 5 日至 3 月 2 日間，至第一銀行辦理業務，就可以把「金磚福米」帶回家。

第一銀行除了發送米，還推出限量版「銀行加上財神廟」雙財庫加持的生肖發財錢母，今年也精心設計了「十全十美 旺汪招財」狗年發財錢母，第一銀行表示，狗年錢母還挑選黃道吉日到「金山財神廟」祭拜祈福，而且每一枚錢母都完成「過爐」儀式，祈請五路財神賜福，保佑拿到發財錢母的客戶財源廣進

北富銀特別則是推出買保險、送發財米活動，2018/2/28 之前至北富銀購買壽險主約商品，限量 8000 份的「如意平安發財米」就可帶回家。

對於許多民眾仍然不瞭解發財水怎麼使用，銀行業者也表示，發財水拿回家後，要放在家中財位，放到正月 15 日元宵後再飲用，或加入家中的熱水壺全家飲用，財運就會滾滾來。