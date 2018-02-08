調查：過去兩周多數亞洲貨幣因提振美元而多倉減少

路透2月8日 - 一項路透調查顯示，投資者在過去兩周削減對多數新興亞洲貨幣的多頭倉位，因美國公債收益率上升幫助美元自1月末觸及的三年低點反彈。

過去兩周美國公債收益率穩步攀升，因預期歐洲央行將會收緊貨幣政策，且對於薪資增長導致通脹加快的憂慮日甚。

指標10年期美國公債收益率升至四年高點2.88%，交易員對升息加快的預估升溫，為美元提供支撐。

在亞洲貨幣中，對人民幣的多頭押註自12月以來首次下降，對馬來西亞馬幣(林吉特)的多倉則觸及11月以來低點。

根據這份對12名分析師、交易員和基金經理的調查，坡元和台幣多頭倉位達到近兩個月低點。

然而投資者對菲律賓披索轉為更加偏空，披索空倉達到11月以來最高。

菲律賓披索兌美元今年以來貶值2.8%，為表現最差的亞幣。鑒於該國的赤字憂慮，披索益發可能因資本外流而不堪一擊。

菲律賓央行預計去年可能錄得1億美元經常帳赤字，為2002年以來首次，該央行並預測今年赤字7億美元。

韓國韓元的偏多押註降至五個月低點；印尼盧比倉位則由偏多轉為近中性。

韓元今年累計下跌1.6%左右，成為亞洲排在菲律賓披索之後第二疲弱的貨幣。

泰銖的看漲人氣略微下降，印度盧比的多倉降至2017年1月以來最低；今年印度盧比累計下跌0.5%左右。

“印度盧比的倉位更加中性，這反映出印度市場對於政府財政路線愈發不安...”路透外匯分析師Krishna Kumar表示。

這次調查是在周二及周三間進行，多數受訪者是在周三進回覆的。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，它們是人民幣、韓國韓元 、新加坡坡元、 印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓 披索、馬來西亞馬幣和泰國泰銖。

調查采用對凈多頭或凈空頭部位的估值，從負3到正3。正3表示市場極度作多美元。

該數據包括無本金交割遠期外匯(NDF)的部位。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)