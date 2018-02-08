新光關係機構捐款1000萬元賑災 協助重建家園

6 日花蓮強震，造成多處建物倒塌毀損及人員傷亡，災情相當嚴重，新光金 (2888-TW) 董事長吳東進第一時間即表達關切，新光人壽立即啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，完成身故、傷者保戶慰問關懷及理賠服務。同時新光金副董事長李紀珠也號召新光人壽、新光銀行、新壽管理維護、新光保全與新光兆豐農場等關係企業共同捐款 1000 萬元，用以提供相關單位緊急急難救助，協助花蓮的受災民眾安置與後續重建。

此外，因災後引起的傷亡，可能使得花蓮醫療院所需要大量的血液，加上目前花蓮捐血站血庫安全存量偏低，為讓救災期間血液供應無虞，新光人壽也於 2 月 7 日提前展開新光全國捐血活動，號召同仁與民眾於台北新光摩天大樓站前新光號捐血，該期間只要捐血即贈送救難平安包，以鼓勵民眾踴躍挽袖捐血助人。

花蓮強震，新光人壽也於第一時間立即成立「災害應變小組」，除主動派員前往災區了解狀況，關懷保戶，也啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠及發放慰問金」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，並以最快速度處理理賠等相關事宜，在最快時間將理賠金交到家屬手上，給予最及時的協助，保障受災戶的權益，並協助重建家園。

