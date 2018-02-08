過年期間 金融機構5大服務不打烊

下禮拜將過農曆新年，每到過年，民眾對於現鈔、資金調度需求就會提高，金管會今 (8) 日表示，已請各金融機構 5 大服務必須不打烊。

金管會表示，為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易的金融服務需求，並確保春節連續假期期間的金融服務品質，各金融機構要配合採取下列金融服務措施：

一、 自動提款機 (ATM) 全年無休：各金融機構應加強 ATM 的補鈔、檢修與管理作業，並提供 24 小時客服專線可供諮詢。

二、 支付工具不放假：信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供 24 小時客服專線。

三、 電子銀行不中斷：各金融機構應確保春節期間，電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

四、 投資交易不影響：投資人仍可透過金管會核准的證券商或期貨商，於國內繼續從事外國有價證券或國外期貨交易。

五、 金融客服不打烊：

(一) 各金融機構的網路銀行及 ATM，應提供 24 小時客服專線，並確保 24 小時暢通且可提供諮詢服務。

(二) 保險公司提供 0800 免付費服務電話，協助處理保戶緊急突發狀況，並將服務電話於產、壽險公會網站公告。

金管會提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供的電子銀行服務，若使用 ATM 遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於 ATM 旁張貼的客服專線。

此外，為確保金融機構資訊系統作業安全「無假期」，金管會已要求金融機構在連假期間應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形的監控。也提醒民眾在使用網路進行交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。