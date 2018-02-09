盤前財經大事搶先讀2018年2月9日

今日操盤前瞻

法說會：華碩、群創、敦泰

股東臨時會：天蔥

除權息：弘憶股、湧德、新潤

增資股上市：泰山、綠能



美股又暴跌 1033 點 分析師警告：最壞情況還未到來

拋售潮捲土重來，當地時間周四 (8 日) 美股開盤後走勢急轉直下，3 大主要股指跌幅迅速擴大至逾 2%，道瓊工業平均指數收盤狂跌 1033 點，為過去 5 天來，第 3 次大跌逾 500 點，恐慌指數急漲。市場人士警告，近日的暴跌為市場轉捩點，「大熊市」即將到來，大跌噩夢遠未結束！閱讀全文...

10 年期美債殖利率升破 2.85% 逼近 4 年高點

美東時間週四 (8 日) 上午 7 點 31 分，美國 10 年期公債殖利率飆升至 2.855%，且持續走揚，直逼 4 年高點；30 年期美國公債殖利率也升至 3.142%。閱讀全文...

〈精測 2018 展望〉上半年訂單能見度不錯 Q3 挑戰再創單季高峰

股后精測 (6510-TW) 昨 (8) 日召開法說會，展望今年全年，總經理黃水可指出，今年上半年訂單能見度仍不錯，且手機端庫存調整已差不多，預期消化速度會比去年快，整體今年仍預期可較去年成長，第 3 季營運可望見高峰，挑戰再寫單季新高。閱讀全文...



韓媒爆夏普遭剔除 Face ID 供應鏈 業界：應是謠言

根據韓國媒體 etnews 報導，蘋果 (AAPL-US) 今年新款 iPhone 將全面採用 Face ID，不過供應鏈則出現大變化，LG Innotek 仍是主要供應商，至於鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (6753-JP) 則將遭 2 家陸廠取代，但是業界人士對此表示，應該是謠言。閱讀全文...

英國央行暗示將加速升息 英鎊上漲 突破 1.40 美元

英國央行決議維持貨幣政策不變，但暗示升息可能較原先預期快速，英鎊週四因而上漲，並突破 1.40 美元。在發布的通貨膨脹季報中，英國央行調高了 2018 年經濟成長預測，由 1.6% 調高至 1.8%，並說全球經濟強勁成長，有助英國貿易進行。閱讀全文...