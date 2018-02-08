瑞穗沈建光: 談中國七大“灰犀牛”

瑞穗證劵亞洲首席經濟學家沈建光，就當前中國經濟進行分析，提出中國七大“灰犀牛”論。此七大不確定風險，分別是：中國增長的新週期還是舊模式；房地產能否打破屢控屢漲的怪圈；2018通脹是否會成為隱憂；人民幣漲勢如虹可持續多久；全球復蘇下的貿易改善能否持續；貨幣政策是否會緊於預期；中國債務風險是否可控。

節錄內容如下:

一、中國增長的新週期還是舊模式？

中國“新四大發明”，包括高鐵、移動支付、網購和共用單車在世界的影響力與日俱增。2016年底，中國的高鐵運營里程占世界60%以上。中國移動支付普及率全球最高，並且電商及移動支付已向全球滲透。新技術彎道超車方面，中國工業機器人及新能源汽車存量均居世界第一。

與此同時，他對中國經濟增長的前景表示樂觀。資料顯示，2017年GDP增長6.9%，較去年同期加快0.2%，為2010年來首次提速。消費、投資、淨出口傳統三駕馬車同時發力，經濟表現超出預期。投資仍是拉動經濟的最主要支柱，但是在去杠杆、環保力度加大的背景下，2017年投資已經出現緩慢下滑態勢。

二、房地產能否打破屢控屢漲的怪圈？

考慮到房地產調控政策的逐步加碼，房地產銷售與新開工等先行指標已出現下降，沈建光預計2018年房地產投資將面臨更大下行壓力。

2016-2017年這一輪房價上漲很快，但居民收入卻是上升最慢的階段，很多人以短期消費貸的形式付房子首付，這就造成很大風險，所以必須建立長效機制。

沈建光建議，在供給方面，增加土地供應，高效利用城市土地，嘗試共有產權房、鼓勵租房等；在需求方面，對於投機需求仍然可以限制，但對於剛性需求、改善性需求仍需鼓勵；在制度方面，完善土地、戶籍、公共分配及財稅制度，作為地方財政收入的重要來源，房產稅對於理順中央與地方財權與事權的矛盾具有重要作用。

三、2018通脹是否會成為隱憂？

2018年中國經濟整體通脹溫和上漲。與此同時，在去產能與環保要求下，上游工業品價格持續處於高位，供給側出清則為行業帶來盈利機會。

四、人民幣漲勢如虹可持續多久？

強勢貨幣大幅度升值對中國的出口都會有影響，所以對美元的判斷非常關鍵。自上世紀70年代以來的美聯儲7次加息週期後，美元大概呈現走弱態勢，已是強弩之末。

人民幣貶值與資本外流壓力已得到緩解。去年有一種流行觀點認為保外匯還是保儲備，兩者只能取其一。但事實證明，中國政府去年頂住人民幣匯率貶值的壓力，果斷採取穩匯率的策略，隔離了風險、換來了金融穩定，外匯儲備站穩3萬億美元以上，如今來看是正確的選擇。

五、全球復蘇下的貿易改善能否持續？

中國出口的構成當中，機電產品增速要大大高於平均增速，高新技術、機電產品、自動數控設備都在以10%-20%的速度增長，整個貿易結構出現了巨大的改善。中國對全球經濟的貢獻從危機前2006年的不足20%上升到2016年的30%，出口份額全球占額保持第一，零售市場快速發展，將超過美國成為全球最大市場。

中美貿易戰爆發的可能性不大，但是貿易摩擦依舊存在。總體來看，全球經濟復蘇的可能性很大，中國的出口將繼續成為2018年經濟增長的重要支撐。

六、貨幣政策是否會緊於預期？

2017年年底，資管迎來史上最嚴資管新規，直指影子銀行，金融去杠杆力度較大。

中央政府在十九大之後還是很明顯的一個新跡象，要繼續進行金融開放，要求去除國內的金融隱患，金融去杠杆力度可能比想像得還要高一點。而去金融風險包括互聯網金融、理財產品、理財新規、影子銀行、國企、僵屍企業、壞賬等。

七、中國債務風險是否可控？

最大的風險在地方政府。儘管2017年地方債發行較2016年下降三成，但近日多個地方政府自報GDP造價，引發了人們對債務問題的擔憂。

沈建光建議中國財稅改革應適時提速，主要包括以下四點主要方向：第一，明確事權和支出責任相適應的制度，明確央地事權劃分，調整央地財稅關係；第二，改進預算管理制度，推進公開透明化，加強預算執行管理，構建中期滾動預算；第三，完善稅收制度，繼續推進結構性減稅，部分稅種適當擴圍；第四，養老金制度改革。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)