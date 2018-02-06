WGC：印度今年黃金需求量頂多800噸 連續第3年低於10年平均

世界黃金協會 (WGC) 週二表示，印度 2018 年的黃金需求可能連續第三年低於 10 年平均，因為稅率調高加上採購的規則更透明，可能縮限去年回彈的買氣。

印度是全球第二大黃金消費國，其需求降低可能壓抑金價，儘管黃金進口量下降有助於印度縮減其貿易赤字。黃金現貨價格自去年 12 月中旬以來已漲 8%。

WGC 印度業務總監 Somasundaram PR 週二表示，印度今年的黃金消費量可能在 700 噸至 800 噸，去年則為 727 噸，均低於過去 10 年的平均消費量 840 噸。

他認為，因為 2017 年上調了購買黃金課徵的商品服務稅 (GST)，加上政府採取措施追蹤黃金購買活動，所以今年黃金需求可能放緩。

黃金的 GST 在去年 7 月時自 1.2% 上調至 3%，印度當局還強制要求顧客在購買高價黃金產品時，必須揭露稅碼或是永久帳號 (PAN)。

Somasundaram 認為，政府的舉動打亂了小型珠寶商的業務，而小型珠寶商占印度總銷售額近 2/3。

「還會有更多變化，例如實施黃金純度標記，負責的黃金採購，這些都可能會持續打亂產業… 印度可能要花兩年的時間才能返回正常的需求水準。」

WGC 週二公布的報告指出，印度 2017 年黃金需求量較前一年增加 9%，係因珠寶需求年增 12%。

Somasundaram 指出，因為半純合金的進口關稅比精煉黃金低 0.65%，所以印度 2017 年的半純金條 (gold dore) 進口量大增 73% 至創紀錄的 245.7 噸。2018 年半純金條進口依舊強勁，因為稅率差異和已建置的巨大冶煉產能 1450 噸。

印度當局為了縮減經常帳赤字，在 2013 年 8 月將進口關稅提高到 10%，但此後黃金走私問題就越來越嚴重，2017 年抓獲的黃金走私量就達 120 噸，Somasundaram 估計今年的情形可能也差不多，除非當局調降進口稅。