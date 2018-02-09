貴金屬盤後─美元持穩 股市下挫 黃金收高4.40美元

黃金價格週四收高。美元持穩，美國股市大幅下挫，支撑了黃金上漲，收復部份過去四個交易日的跌幅。

4 月黃金上漲 4.40 美元，或 0.3%，收於每盎司 1319 美元。過去四個交易日，黃金連續下跌，創 12 月以來最長下跌期間。

3 月白銀上漲 10.3 美分，或 0.6%，至每盎司 16.341 美元。

分析師說，黃金有部份避險買盤，但不足以支撑黃金突破 1325 美元壓力。

今日數據顯示，美國上週初次申請失業金人數接近 45 年低點，有助支撑美元。

美國股市今日大幅下跌，走勢震盪。黃金期貨收盤時，道瓊下跌 1.7%。當股市大幅波動，黃金通常能吸引買盤。

黃金近來下跌，壓力包括債券殖利率上升，及美元上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌近 0.1% 至 90.18，但本週則上漲 1.1%。

分析師說，基本面有利黃金價格上漲。美國赤字與債務將增加，工資通貨膨脹壓力上升，且若股市波動持續，Fed 恐難升息，均對黃金市場有利。

但美國 10 年期債券殖利率週四上升至 2.88%，創四年高點。英國央行表示可能提前升息，債券價格因而下跌，殖利率則上升，將削弱黃金需求。

其他金屬交易方面，3 月銅收於每磅 3.082 美元，下跌 0.2%。4 月白金下跌 0.3% 至每盎司 978.40 美元。

3 月鈀金下跌 2.3% 至每盎司 962.20 美元，創 10 月以來收盤低點。