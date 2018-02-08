工商團體建議公投重啟核四 政院：想都別想

冷颼颼的冬天卻缺電，行政院日前有意讓核二廠 2 號機重啟供電，工商協進會理事長林伯豐今（8）日表示，重啟核電是必然，他建議應該全民公投決定核四是否重啟。對此，行政院發言人徐國勇強調，核四廠不會啟動，「想都別想」。

林伯豐認為，台灣的電力供應出現問題，在太陽能、天然氣等其他能源可以代替核能發電之前，應該要重啟核電。他認同政府非核家園的目標，但面對缺電危機，核電的重要性不能被忽視，建議核四在安全無虞的情況下，政府應該舉辦公投讓全民決定是否重啟。

對此，徐國勇說，政府非核家園的期程跟決心沒有改變。政策白皮書寫的是「2025 以前，核一、核二、核三要除役」，並不是說要讓所有核電廠立即停止運轉。核二廠 2 號機大修完全以後，台電會報請原能會審核重新運轉，「這是一個正常的程序」。

徐國勇解釋，服役期間的核電廠，每次大修完成後，台電都會報請原能會審核重啟程序，經原能會審查通過後，程序才完成，時間至少要一個月。原能會也說，之後會到立法院報告，讓全民了解核二廠的狀況。

至於工商團體建議全民公投決定核四是否重啟，以解決迫在眉睫的缺電問題，徐國勇再次強調，核四不會啟動，政府沒有任何啟動核四的計畫和討論，「想都別想」。



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