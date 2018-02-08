去年整體預算達成率93.45% 國發會：執行率提升

2017 年行政院所屬各機關列管計畫共計 1,401 項，全年可支用預算約新台幣 8,804 億元，整體預算達成率 93.45％，其中，公共建設計畫預算達成率為 88.85％，較前一年大幅提升 5.86%，未執行數下降 231 億元，完成了台灣戲曲中心、台 9 線南迴公路金崙大橋、屏東市區段鐵路高架化及西濱快速公路王功至芳苑段等多項重要執行成果。

陳美伶感謝各主管部會的努力，預算執行率較前一年提升，並促請針對計畫預算執行未符合預期者，研擬有效因應對策，並適時善用國發會及工程會的現有協調機制解決計畫執行困難，以順利達成政策目標。

國發會表示，2017 年由行政院管制的計畫共計 50 項，年度可支用預算數約 1,880 億元，預算達成率為 94.50％，上升 1.89 個百分點，更高於前 5 年平均 94.22％，顯見跨部會協調可確實提升計畫執行力。

為了確實連結在地需求，帶動經濟成長動能，國發會強調，行政院長賴清德自 2017 年 11 月起就率行政團隊至各縣市傾聽地方面臨的問題，建立直接溝通橋梁，以順利推展各項政務，也請各部會務必遵照院長訪視地方指示，督導所屬機關協助地方政府按實際需求詳實規畫，提出確實可行的計畫，並落實業務執行，以展現政府施政的效能。

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