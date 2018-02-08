【港股解碼】接了大盤，肥了券商

接大盤

看著螢幕上細長的綠色柱體，半月前關於A股“逆天連漲”的各種報導在腦海中若隱若現。上證十一連陽，上證50十九連陽的情況確實不多，股價U型走勢後，持續走強，在媒體的不斷渲染之下，1月15日至1月19日，30.41萬戶新增投資者進入股市，而在這之前的一周，已新增26.64萬戶，兩周的時間，57.05萬戶投資者懷著大賺一筆“壓歲錢”的美好憧憬，興高采烈“殺入”股市。

圖：上證指數近四個月走勢

短短幾日後，市場在信託去杠杆傳聞和股權質押平倉的消息下，個股“閃崩”頻現，百股跌停，稍有反彈後，在美股暴跌的恐懼中大幅下挫。時間雖短，但對於今年新增的投資者來說，這是一堂極具“教育性”的課程，一個月的緩慢爬坡，八個交易日打回原形，相信未能及時抽身的大部分散戶已深陷其中。

肥券商

在散戶接盤的同時，多家券商已發佈了2018年1月份的成績，如下圖所示為筆者整理的部分券商母公司業績情況。六家券商母公司，營收及淨利同比均有所增長，其中，招商證券母公司，營收同比增長167%，淨利同比增長165%；中信證券母公司營收同比增長54%，淨利同比增長128%，而規模較小的西南證券母公司錄得大幅增長，營收同比增長134%，淨利同比增長972%。

各券商母公司業績的大幅增長，主要得益於1月股市的“逆天連漲”，而2017年1月有春節，基數較低，但整體而言，業績符合市場預期。關於券商業績，與股市、匯市、債市的起伏都有一定關係，本文主要討論與股市牛熊的聯繫。以招商證券為例，公司的主營包括證券經紀業務、投資銀行業務、資產管理業務、證券投資業務以及其他主營業務。

經紀業務是公司為客戶代理買賣各種證券產品，提供投資諮詢等增值服務，以及向基金、保險等各類機構客戶提供服務賺取手續費及傭金。

投資銀行業務是為企業客戶提供的融資、場外市場掛牌交易、並購重組財務顧問等工作，賺取承銷費、保薦費及財務顧問費，待上市公司IPO就是使用此服務。

資產管理業務，公司進行資產管理賺取管理費和績效費用；而投資業務公司自己進行投資賺取投資收益。

若股市持續走強，那麼經紀業務、資產管理業務、證券投資業務都將從中受益，所以券商股一向是大牛市需配備的投資標的之一，而牛市是否持續，也成為了選擇券商股的參考依據之一。

波動分化

目前A股的走勢在一定程度上是受美股暴跌的影響，恐慌情緒蔓延，進一步收縮了春節之前的資金流動性，2月7日南下的港股通資金也一改之前大幅流入的狀態，全天淨流出8.69億元。從估值上看，截止2月7日，上證50市盈率為12.7倍，中證500市盈率為25.4倍，中證1000市盈率為31.1倍,A股估值仍處於全球股市中的相對低位。從場內杠杆看，在監管機構的嚴格監管下，高杠杆資管產品已有所遏制，與歷史情況相比較，處於相對健康水準。但美股高估值與經濟復蘇的不對等，大幅回調已經開始，鑒於全球經濟的關聯性，A股也將隨之波動。

在這樣的背景下，波動的市場將使券商股形成分化，龍頭券商估值修復，“強者恒強”，溢價效益相比之下也將為明顯。總體來看，今年從龍頭券商身上“拔毛”更容易些。

作者：楊世宏

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)