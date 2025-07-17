鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-17 07:10

‌



中國 A 股市場在周一 (14 日) 跟周二 (15 日) 迎來券商今年上半年業績預告的集中揭露期，19 家券商集體發布預告，瞬間點燃資本市場對券商業業績的關注熱情。

A股券商半年報紛出爐！首批公布31家淨利皆增 國泰海通與中信爭一哥位置 華西證券暴漲13倍（圖：Shutterstock）

中國《時代周報》報導，截至周三 (16 日) 晚間，已有 31 家 A 股上市券商發布上半年業績預告或快報，且全部實現歸母淨利潤增長，其中 2 家轉虧為盈。這一現象不僅印證上半年市場活躍為券商帶來重大利多，也展現券商對下半年資本市場向好的信心。

‌



整體來看，券商「航空母艦」國泰海通預估上半年實現歸母淨利 152.83 億元至 159.57 億元 (人民幣，下同)，位列第一，年幅率大幅成長 205% 到 218%，其扣非歸母淨利 69.12 億元至 73.96 億元，年增 52% 到 62%。這是國泰海通合併後首份半年報。兩個財務指標之間的非經常性損益差額，是此前併購案中產生的約 90 億元負商譽。忽略此影響後，國泰海通扣非歸母淨利成長超 5 成，70 億的規模與中國銀河差距不大。

中國銀河則預估上半年扣非歸母淨利 63.60 億元至 67.99 億元，年增 44% 至 54%，中信證券則尚未揭露半年報，但其首季扣非歸母淨利達 64.37 億元，與國泰海通半年度扣非歸母淨利潤相當，有望維持券商「一哥」地位。

其餘 4 家大型券商國信、中信建投、申萬宏源、中金公司也表現不俗。申萬宏源歸母淨利增幅最高，超過 9 成。國信證券預估上半年實現歸母淨利 47.8 億元至 55.3 億元，年增 52% 至 76%。

中信建投則預估實現歸母淨利 44.30 億元至 45.73 億元，年增 55% 到 60%。中金公司上半年歸母淨利也實現自 2022 年中報以來首次成長，為全年業績表現奠定基礎。

上述六家重量級券商業績之所以成長，均因經紀業務實現成長，中國銀河、中信建投、申萬宏源、中金公司均指自營業務及投行業務實現成長。

此外，中小型券商同樣迎來春天，已公布的 26 家中小型券商預計上半年均實現歸母淨利潤增長，其中 22 家增幅超過 5 成，9 家增幅超過 100%，國聯民生、華西證券更是預增超過 1000%。這與去年同期普遍大幅下滑形成強烈對比。

國聯民生預估，今年上半年實現歸母淨利 11.29 億元，年增 1183%，華西證券亦估歸母淨利 4.45 億元至 5.75 億元，年增 1025.19% 至 1353.90%。這兩家券商去年同期基數較低，國聯證券去年同期歸母淨利僅 8700 萬元，華西證券僅 3900 萬元。

今年國聯民生實現並表，經紀、投行、自營業務均成長，華西證券則透過提升資產品質推動歸母淨利潤較去年同期大幅增加。多家中小型券商指出經紀、自營業務成長，東方證券、中泰證券則表示資產管理業務成長。

今年上半年 A 股表現尚可，整體漲幅 2.76%，修復年內兩次大底部，股民交易活躍，券商手續費、佣金收入增加。

根據中國財政部數據，今年前五月證券交易印花稅 668 億，漲幅高達 52.4%，成為上半年國家稅收中漲幅最大的部分。

與此同時，股民數量不斷增加，今年上半年新開戶個人帳戶達 1255 萬戶，較去年同期高 310 萬戶，以保守 30% 轉化為活躍帳戶計算，新增投資人約 400 萬戶，投資人總數逾 2.4 億，創歷史新高。