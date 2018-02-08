iPhone X太貴買不起？沒關係 高盛借錢給你買

摘要：據華爾街日報，高盛正與蘋果公司商議，為購買其產品的消費者提供貸款，使高盛在利息等方面或比信用卡更具競爭力。這對高盛來說是個好主意，他們正忙於轉型，而且蘋果可能給高盛帶來數百萬零售客戶。

面對價格昂貴的 iPhone X，部分消費者有些望而卻步了。

就在近日，華爾街日報稱，高盛正與蘋果公司商議，為購買 iPhone、iwatch 等蘋果產品的消費者提供貸款。屆時，消費者無需採用直接刷信用卡這種傳統方式，因為信用卡的利息通常都很高。

高盛提供的蘋果產品消費貸或比信用卡更具競爭力，可能體現在利率、更長借款期及逾期低費率等方面。美國的信用卡利率有些高達 20%，還要收取滯納金和其他費用。相比之下，高盛在 2016 年創辦的用於幫助人們償還信用卡債務的在線貸款機構 Marcus 收取的利率為 12%。由於尚處於談判階段，目前尚不清楚高盛為蘋果消費者提供的貸款利率水平。

也就是說，高盛已經從蘋果公司那裡賺了數十億美元，現在他們又盯上了蘋果公司的客戶，打算從消費者身上多賺點錢。蘋果可以給高盛帶來數百萬的客戶，這是高盛很難靠自己找到的，與像蘋果這樣的大型零售商建立合作關係很關鍵。

對於高盛而言，提供這種蘋果產品的消費貸款是個好主意，因為他們正努力轉型，大力推進消費銀行業務。他們現在非常青睞小額銀行貸款和普通貸款業務，試圖以此拉動業績增長。

去年秋季，高盛集團總裁兼聯席首席營運官 Harvey Schwartz 詳細闡述了集團未來三年的增長戰略，打算將消費信貸提到與 FICC 等傳統強項業務同等重要的位置。

該集團預當時計，到第三年，來自消費者貸款、高凈值個人貸款和企業貸款業務及融資的營收增長預計為 20 億美元。其中，預計消費者貸款收入增長 10 億美元。

「這樣的預期增長數字，是基於 FICC 業務增長所依賴的宏觀環境沒有顯著改善而得出的，該領域今年全行業下行了一半」，Harvey Schwartz 當時這樣解釋。

財務報告也印證了高盛傳統業務的衰退。華爾街見聞此前提及，高盛在去年第第四季凈虧損 19.3 億美元，為六年來首次報虧。其中，固收、大宗商品及外匯業務 (FICC) 營收 10 億美元，不及市場預期的 12.8 億美元，較 2016 年同期的 20 億美元呈現「腰斬」。

去年全年，高盛的大宗商品部門利潤下滑 75%，創下了該公司上市以來的最差表現，使其落後於競爭對手摩根士丹利。

促使高盛作出上述調整的的確是銀行業大環境的改變。花旗集團去年春季發報告稱，包括網上個人貸款在內的金融科技已經賺了 90 億美元。儘管這和大銀行相比還只是「九牛一毛」，但預計未來四年，金融科技的收入將超過 10 倍，超越 1000 億美元。

不過，高盛的轉型並不容易，其在新業務上需要填補大約 100 億美元的營收缺口。

電子產品消費者似乎是一個相對較好的突破點。華爾街日報援引美國諮詢公司 First Annapolis 的預測稱，2017 年，人們使用信用卡及其相關方式消費了超過 2000 美元用於購物。其中，大約有 800 億美元用於購買電子產品、家具等大件物品。

『新聞來源／華爾街見聞』