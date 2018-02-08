國泰金1月稅後純益145.7億元 創單月最高紀錄

國泰金今 (8) 日公布自結獲利，1 月稅後純益 145.7 億，創歷史單月新高紀錄，EPS 也一舉突破 1 元，為 1.16 元，目前獲利和 EPS 均是已公布獲利的金控中冠軍。

至於國泰金旗下各子公司表現方面，國泰人壽單月稅後純益也創下歷史新高，1 月稅後純益為 111.2 億元，國泰金表示，由於 1 月投資績效良好，所得稅因稅法修正，產生遞延所得稅利，業務面持續價值導向策略，當月 FYP(新契約保費收入) 金額為 260 億元，年成長 19%，其中保障型商品 FYP 較去年同期成長超過三成， FYPE 金額為 84 億元，為業界第一。

國泰世華銀行則維持高活存比、較低的資金成本，以及手續費收入等帶動下，1 月稅後純益為 30.9 億元，亦創下單月歷史新高。

國泰產險部分，1 月稅後純益 1.9 億元，年成長 33%；國泰證券各項業務穩定推展，1 月稅後純益 6007 萬元；國泰投信各項業務亦穩定推展，1 月稅後純益 9154 萬元。

若投資人看好國泰金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如國泰金國票 75 購 01 (069310-TW)、國泰金永昌 76 購 02 (069531-TW)、國泰金台新 75 購 01 (069250-TW) 等。