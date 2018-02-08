特斯拉的大隱憂：技術優勢不再 最慘情況股價不只腰斬

特斯拉 (TSLA-US) 於電動車產業面臨越來越多的競爭者，《marketwatch》專欄作家 David Trainer、Sam McBride 與 Kyle Guske II 列出多項可能拉低特斯拉股價的原因，主要在於技術優勢被追上、生產瓶頸與燒錢速度過快。

自動駕駛技術排名最低

特斯拉的自動駕駛功能，一直是公司現有車款的一大賣點，而公司執行者馬斯克聲稱，公司最近在研發「將成為世界上最好的」的 AI 晶片。然而，諮詢公司 Navigant 分析自動駕駛技術發展前 19 名的公司，特斯拉慘排最後一位，而自動駕駛領先者為通用汽車與福特汽車。

Navigant 研究顯示，特斯拉在自動駕駛技術上落後給其他車廠

電池技術看不到未來突破性發展

特斯拉表示他們的電動卡車 Semi 可以在負重 8 萬磅情況下行駛 500 哩，以及充電站可以在 30 分鐘內，供給電動卡車行駛 400 哩的電力，但以實際情況來看，若特斯拉真要完成他們的承諾，那目前充電站的效率，至少要提升 10 倍，而特斯拉現階段的電池技術，很難看出未來會有甚麼突破性的發展。

特斯拉在充電站規模上，面臨來自中國的威脅，中國揚言將 2021 年前，將蓋出比 Gigafatory 更龐大的充電站，另一方面，兩位前特斯拉管理階層的人員，在 Volkswagen 支持下，正在興建充電廠。

基本生產與製造瓶頸

回歸基本面，特斯拉在生產方面都面臨瓶頸，今年 1 月時《CNBC》報導，特斯拉在某些電池組件上，面臨生產困難，必須跟電池供應商 Panasonic 借調人員，以手裝的方式生產，Model 3 的生產速度，仍趕不上公司承諾的交貨速度。

過去特斯拉也有一連串因生產問題，而延遲出貨的意思，特斯拉 Roadster, 出貨時間從 2007 年被延遲至 2008 年；購買 Model S 的消費者，被迫多等待幾個月；Model X 的交貨延遲近兩年。

先驅優勢已漸漸消失

特斯拉曾經是市場上唯一有好品質且價格處於可接受範圍的電動車，但通用汽車的平價電動車 Chevy Bolt，在去年 10 月的銷量，已超過特斯拉所有車款的總銷量。美國汽車雜誌 Motor Trend 近期發布 3 位評論家對 Tesla Model 3、Chevy Bolt 和 Nissan Leaf 但看法，只有一個人選擇 Tesla。而長期性來看，競爭對手的增加，將使特斯拉提升稅後凈營業利潤的壓力升高。

稅後凈營業利潤展現下滑狀況

執行長薪酬計畫恐帶來衝動決定

特斯拉在 1 月公佈執行長馬斯克新的薪酬計畫，若在未來 10 年內，他成功達成 12 個公司市值里程碑以及 8 個營收目標，他將獲得可觀的股票薪酬，專欄作家認為，這樣的營運目標，可能會使公司管理階層做出一些不明智的決策。

燒錢速度過快

特斯拉面臨提升產能的壓力，因此在生產過程投入許多成本，但售價不能太高昂以吸引消費者，下表顯示近 12 個月以來，特斯拉跟同業相比自由現金流量是非常的低。

特斯拉的自由現金流為負值

許多潛在的不利因素可能拉低股價

進一步的生產問題

客戶取消訂單，選擇購買競爭對手的產品

競爭對手公佈新的主要產品或技術

負現金流迫使需要幕資，音此稀釋股份或增加債務

特斯拉自動駕駛技術再度出現負面新聞

空單餘額數量龐大

特斯拉 (TSLA-US) 目前的空單餘額仍高於 3000 萬股，佔據在外流通股數 28%，空單所需回補天數高達 5 天以上。而在過去 12 個月，特斯拉的內部人士，購買了 21.1 萬股，賣出了 50.1 萬股，淨處置 29 萬股，這些買賣占不到市面上 1% 的流通股。