〈財報〉特斯拉Q4創史上最大虧損 Model 3持續延後交車

特斯拉 (Tesla Inc) (TSLA-US) 公布第四季虧損 6.754 億美元或每股 4.01 美元，營收 35.9 億美元，不僅較去年同期虧損 1.21 億美元還要惡劣，更創下該公司有史以來最大季度虧損。

特斯拉將此虧損歸咎於 Model 3 電動車的生產成本太高，但 2018 年預計資本之初還會比 2017 年高。

但與華爾街分析師預期相比，每股虧損已較預期縮減，營收也較預期高一些，以下為比較：

調整後營收： 32.9 億美元 VS. 32.8 億美元 (Thomson Reuters)。

特斯拉表示，第四季營收較去年同期上升 36%，主要係因豪華電動房車 Model S 和跨界車 Model X 的交車量成長。

汽車產品營收自去年同期的 19.9 億美元增加至 27 億美元。特斯拉儲能產品 (電池和家用電力儲存系統) 的營收上升了 6%。零排放積分交易機制（ ZEV credits）營收自去年同期的 2000 萬美元上升至 1.79 億美元。

週三特斯拉股價上漲 11.03 美元或 3.3%，收 345 美元，盤後小升。

長期做空特斯拉的對沖基金 Stanphyl Capital 分析師 Mark B. Spiegel 表示，「特斯拉又見糟糕的一季，這季特斯拉虧損的金額比過往任何時刻都還高。」他認為該公司營收過度仰賴零排放積分交易機制。

但其他分析師不那麼悲觀，他們認為這高額虧損來自 Model 3 的生產成本。CFRA 分析師 Efraim Levy 表示，「生產 Model 3 是取得持續性現金流水準的關鍵，只要取得對的水準，他們就能轉為獲利。」

但這可能要再等一會兒，在一份執行長馬斯克 (Elon Musk) 和財務長 Deepak Ahuja 簽署的股東信函中，他們指出 Model 3 再次延後交車。

特斯拉周三表示，Model 3 在 3 月底前每週產能可達 2500 輛，到 6 月底前每週產能 5000 輛，但去年秋季時該公司說 2017 年底即可達到每週產能 5000 輛。

但這最新產能說法仍遭分析師質疑。Edmunds 產業分析執行總監 Jessica Caldwell 表示，「生產預測是一個動態目標，他們可能過一週或過一個月就會改變現在的立場。」

凱利藍皮書 (elley Blue Book's KBB.com) 公司的分析總監 Rebecca Lindland 表示，「我認為他們在 2018 年能達到 15 萬輛就很幸運了，但就這目標也是一大創舉，因為這必須在今年剩下日子裡，每週平均產能超過 3000 輛而無中斷。馬斯克需要傾聽分析師團隊的意見，這樣他才能提供給華爾街和客戶一個自己能做到的數據。」

但馬斯克自己顯然不怎麼擔心延後交車的事情，週三與分析師的會議上他還指出特斯拉跑車成功上太空一事，稱「如果我們可以發火箭把跑車送去外太空，我們也可以解決 Model 3 的生產問題，只不過時間早晚罷了。」

馬斯克在會議上做出長期的生產承諾，稱其 Fremont 工廠一年產量高達 70 萬輛，其中 50 萬輛 Model 3，另外 Models S 和 X 加總 10 萬輛，計畫在 Model 3 平台上建造的跨界車 Model Y 10 萬輛。