「股神」巴菲特面對股市修正時的戰術攻略

Matthew Frankel 在納斯達克 (nasdaq) 網站發表文章，整理當 2008 年和 2009 年發生金融海嘯時，巴菲特寫給波克夏股東的信，以及近期巴菲特的看法，幫助投資者從不同角度看市場修正。

市場修正是正常和不可預測的

自 2016 年美國大選以來，美股的情況大多處於漲勢，這造成許多投資者面臨較大股市下跌時，會覺得陌生害怕。然而，投資者必須知道市場修正是不可避免的，而且是不可預測的，但它們是正常市場的一部分。

巴菲特在去年給波克夏公司股東的一封信中說：「未來幾年有時會出現大幅度的市場下滑，甚至恐慌，這將影響所有的股票，沒有人能告訴你什麼時候會發生這些大跌。」

市場修正就像在股票在折扣一樣

2008 年，美國金融體系似乎瀕臨崩潰，幾乎沒有股票能夠倖免於難。雖然波克夏表現略好於整體市場，但年股價下滑超過 30％，更重要的是，波克夏的帳面價值，在巴菲特任職期間，在 2008 年僅是第二次展現下滑。

帳面價值下滑的很大部分原因為，公司龐大的股票投資組合表現不佳，在巴菲特給股東的信中，他詳細解說 2008 年的公司業績，並談到波克夏股價以及債券投資下滑：

這並不困擾 Charlie [Munger] 和我，事實上，要是我們有足夠的資金可以增加我們的投資，那我們還蠻享受這樣的價格下跌。 很久以前，Ben Graham 教我說：「價格就是你所付出的; 價值就是你所得到的，無論我們是在談論襪子還是股票，我都喜歡在降價時，購買高品質的商品。」

不要跟隨群眾

在巴菲特 2008 年的信中，他還表示：「當心獲得掌聲的投資活動，好的投資舉動往往獲得哈欠的反應。」第二年，巴菲特在 2009 年的信中對投資者說：

這是投資者的理想時期：恐懼是他們最好的朋友。那些只在樂觀時期投資的人，會為他們毫無意義的放心付出沉重的代價。

一般的股票投資者，隨著時間過去，表現往往是劣於大盤，主要原因為太頻繁的進出投資，而且常常是在錯誤的時間。當人們看到其他人從潛力市場賺錢的時候，他們也傾向將所有錢投入這個投資中，而當市場像一塊石頭一樣下跌時，他們感到恐慌，急於拋售手中的投資。

總之，「低買高賣」的概念是投資最基本的目標，但許多投資者卻呈現剛好相反的行為。當股市似乎除了上漲，不會發生其他事的時候，投資者應該要更謹慎和保守，另一方面，當市場下跌與波動加劇，人們開始恐慌時，就是進場買便宜貨的時候。正如巴菲特所說：「恐懼的蔓延，是投資者的朋友，因為它提供便宜的購買機會。」

巴菲特的市場修正和崩盤戰略

總結，以下幾點為 · 巴菲特在市場進行修正時期時，投資者該記住的簡短要點：