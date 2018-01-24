若特斯拉市值破天荒成長11倍 薪酬計畫將使馬斯克成為首富

特斯拉 (TSLA-US) 於周二 (23 日) 公佈執行長馬斯克 (Elon Musk) 新的薪酬計劃，若在未來 10 年內，他成功達成 12 個公司市值里程碑以及 8 個營收目標，他所獲得的股票薪酬，將使他成為全世界最有錢的人，但許多人認為，此舉為特斯拉的宣傳手法。



目前特斯拉的市值約 590 億美元，而針對未來發展，特斯拉設定了 12 個市值目標，第一道門檻為 1000 億美元，在此之後每一道門檻將增加 500 億美元，最終目標為在 2028 年，達成市值 6500 億的公司，若特斯拉真的破天荒完成此目標，則其將成為美國 5 大上市公司之一。

特斯拉所訂定的市值與營收目標

此外，特斯拉還訂定 8 個營收和調整後稅前息前折舊攤銷前獲利 (adjusted EBITDA) 目標，期望在 2028 年營收達 1750 億，約為 2017 年的 15 倍，2028 年調整後 EBITDA 目標為 140 億，約為 2017 年的 21 倍。

薪酬計劃授予馬斯克長達 10 年的股票期權，可分 12 批行權，但每次行權的先決條件是達成上述兩大目標，每次行權馬斯克可獲得特斯拉截至 2018 年 1 月 21 日已發行總股本的 1% 股份，約 168 萬股。

但在 10 年期間當中，馬斯克不會獲得任何額外的薪資、分紅或股票，然而，若他成功將特斯拉市值提升至 6500 億美元，他所獲得的股票薪酬將高達 550 億美元，屆時以他目前擁有的股權以及獎勵獲得的股份，他將擁有特斯拉 28.3% 的股份，以市值 6500 億美元計算，馬斯克的身價將衝破 1840 億美元，擊退亞馬遜執行長貝佐斯，成為世界上最有錢的人。

特斯拉股票日線走勢圖

但有些人認為，這是很難達成的目標，薪酬顧問公司 Steven Hall & Partners 的總經理 Steven Hall 表示：「無論是規模或是所需展現的表現，此目標都令人嘆為觀止，這如同馬斯克所參與的事務一樣，不管是從無到有建立一個公司，或是將衛星發射到太空，都是超乎預期的事情。」