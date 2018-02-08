美股可以抄底了？法興策略師警告：別接「掉下來的飛刀」

摘要：「債券殖利率飆升正觸及股市的痛點。隨著十年期美債殖利率處於 2.5%-3% 區間，固定收益資產變得比股市回報率更有吸引力。美股風險溢價回到了 2.5% 這一網路泡沫時期的高水平。」

美國股市的大幅下挫讓一些動了抄底的心。不過，在法國興業銀行股票策略師 Roland Kaloyan 看來，現在還不是時候。

Roland Kaloyan 去年 11 月曾警告做空美股波動率的交易部位太過擁擠，現在又發出了新的提醒：千萬別去抄底。

他的理由主要來自債券，認為它們將扼殺美股牛市。在接受彭博社採訪時，這位策略師說：

股市投資者過去四五年度過了令人稱奇的快樂時光。但是，如今債券殖利率飆升正觸及股市的痛點。

Roland Kaloyan 認為，市場已經將企業盈利預期計入了股價，這簡直等於還沒走穩就想飛：

投資者根本不等股票分析師對企業盈利預期作出調整並反映在股價上。

他警告，別被強勁的企業盈利給愚弄了。標普 500 指數大部分的漲幅來自於本益比擴張，而不是企業盈利擴增：

他表示，債市殖利率攀升，將對股市牛市構成壓力：

隨著十年期美債殖利率處於 2.5%-3% 區間，這意味著固定收益資產再次變得比股市回報率更有吸引力。事實上，我們的美股風險溢價回到了 2.5% 水平（這種水平之前只在世紀之交的網路泡沫時期出現過），因此，它將很難比得過殖利率更高的債券。

Roland Kaloyan 預計，標普 500 年底目標位為 2500 點，較其 1 月創下的歷史峰值記錄低 13% 左右。

很多投資者認為，近日彌散在股市中的恐慌情緒是由債市傳導而來。十年期美債殖利率已突破 2.8%，周三報 2.836%，當前交投於 2.824% 附近。道指本周一創出逾 1100 點的歷史最大點數跌幅，今年以來的漲幅已悉數回吐。

「新債王」Jeff Gundlach 也稱，當美國 10 年期公債殖利率觸及 2.85% 時，市場顯然會「步履蹣跚」。低利率 / 低波動性環境持續時間太長，以致於現在「調整會引起躁動」。

部分投行認為，債券殖利率上升態勢尚未停止。摩根大通表示， 10 年期美債殖利率料將未來數周上測 3.0% 整數位心理關口。

『新聞來源／華爾街見聞』