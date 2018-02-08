每月租金25萬美元不用擔心？Nasdaq是證交所獲利王

證券交易所納斯達克 Nasdaq (NDAQ-US) 週三 (7 日) 提道，希望將總部從曼哈頓南區搬往中區，擴大目前時代廣場辦公室，同時也是廣播開市與收盤的地點。

據了解，Nasdaq 將擴增目前時代廣場辦公室，「時代廣場塔」的 5 倍大小。此 48 樓大樓於 1999 年建立完畢，而近期也砸了 1.4 億美元做裝修。同時，也將大樓的 10 樓擴建成容納 400 人的典禮大廳，面向時代廣場。

Nasdaq 的 15 年租約含 13470 平方米 (約 4074 臺坪) 空間，而目前紐約時代廣場租金大約每平方米每月為 185 美元，此空間月租費應落在每月 25 萬美元上下。

然而，讀者無須擔心昂貴的租金壓力，Nasdaq 上週財報顯示上季 EPS 為 1.05 美元，高於分析師預期的 1 美元。營收達 6.35 億美元的 Nasdaq 主力業務為證券交易，達 2.22 億美元，第 2 大事業群為企業服務業務，達 1.7 億美元。

Nasdaq 的營收主要成長來源來自其第 3 事業群，指數授權、及提供市場資訊等服務，達 2.44 億美元。

勢不可擋的 Nasdaq 把百事可樂 PepsiCo (PEP-US) 從競爭對手紐約證交所 NYSE 挖過來。自 2005 年以來 Nasdaq 已從 NYSE 共挖角了約 1.2 兆美元的市值。百事可樂市值約 628 億美元。

此外，Nasdaq 也是去年來 IPO 最多的證交所，佔全美所有 IPO 的 63%。