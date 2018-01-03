美股盤後─2018第一個交易日 道瓊收高104點 S&P 500與Nasdaq創新高點

新年第一個交易日，美國股市週二展現高調走勢。華爾街預期股市將再度迎來強勁的一年。道瓊盤中一度上漲達 145 點。

S&P 500 創新盤中高點與收盤高點。Nasdaq 亦創新記錄高點，收盤首度站上 7000 點大關。



道瓊工業平均指數收高 104.79 點或 0.42% 至 24824.01。

Nasdaq 指數收高 103.51 點或 1.50% 至 7006.90。

S&P 500 指數收高 22.18 點或 0.83% 至 2695.79。

費城半導體指數收高 34.65 點或 2.77% 至 1287.70。

分析師說，基本上，這是 2017 年走勢的延續。由於經濟數據強勁，投資人預期經濟成長將轉換成為強勁的獲利成長。

2017 年，美國股市表現良好，三大主要指數均創新歷史高點。S&P 500，道瓊與 Nasdaq 分別上漲 19.4%，25.1% 與 28.2%。

去年，股市上漲，利多包括企業獲利成長，經濟數據強勁，及預期將降低公司稅。

上個月，川普總統簽署了法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。隨後幾家公司宣布，將發給員工紅利。

川普於週二在推特上說：「由於稅改法案，企業將給予員工大量紅利，真是好極了。」

LPL 金融公司分析師 Ryan Detrick 說，一年好的開始之後，隨之而來的通常是強勁的一年表現。他在週一的推特上說，過去 20 年，當一年的第一個交易日收高，該年平均報酬率為 14.2%。

週二，美國股市廣泛上漲，但歐洲股市則落後。泛歐 600 指數下跌 0.2%。