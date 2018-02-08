【大慶證券】投顧盤前－國際股動盪 台股以盤代跌



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚持續大幅來回震盪，道瓊指數開盤翻黑下跌百點以上，盤中再一度大漲逾 381 點，而費半指數昨日跌幅最重，來到 2.24%。從昨晚影響美股走勢的因素來看包括債券殖利率、美元、油價等，美國 10 年期公債殖利率再度走升，收盤再度回到 2.8% 以上，代表市場對於債券的賣壓再度啟動，而油價因美國原油庫存連續第二週上升，加上美國每日原油產量突破 1000 萬桶，創新高，導致收盤大跌 2.5%，美元指數短線也因市場的恐慌氛圍站上 90 關卡。由於市場在漲多後開始擔心因通膨可能造成的升息，導致目前美股激烈震盪，在這些擔憂因素未消失前，研判美股仍將持續大幅波動，觀察指標以債券殖利率、美元為準。

台股昨日在美股大漲激勵下跳空開高，但尾盤在上檔套牢賣壓出籠下漲幅收斂，收在 10551 點、上漲 147 點，成交量 1735 億。大盤在年線位置止跌反彈，顯示年線位置有撐，不過當指數來到半年線之際遇壓拉回，表示季線與半年線上檔賣壓仍大，雖然外資昨日現貨再賣 160 億元，所幸期貨偏多加碼 5186 口，淨多單來到 48257 口，外資偏多有助股市止穩。考量農曆年長假將至，買盤力道有縮手疑慮，在指數未進一步跌破昨日低點 10300 點前，研判指數將以盤代跌，震盪尋找反攻契機。

從盤面來看，昨日許多個股紛紛反彈，矽晶圓的台勝科、環球晶攻上漲停，中美晶漲幅也近 4%，工具機上游廠的亞德客 - KY 也直攻漲停，上銀、直得… 等個股亦有表現，除此之外，受惠 MWC 展的 3D 感測個股如全新、穩懋、同欣電，或是發展加速的電動車個股康普、貿聯 - KY、和大… 等皆有表現。整體來看，短線盤勢雖震盪較劇，但在基本面持續成長下，包含 3D 感測、散熱、電動車、矽晶圓、5G 等類股仍有機會輪動，不過考量近期盤勢動盪較大，操作上應避免追高，以低接為主，設好停損停利靈活操作，配合主流股操作，然一旦大盤再度跌破 10300 點，就要留意個股股價可能出現的激烈調整。

