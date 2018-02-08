台股盤中─封關倒數大盤震盪 有機會築短底 先守10500點

台股距農曆年封關只剩 3 個交易日，連日來受美股震盪連動，今 (8) 日早盤一度重回 10600 點之上，衝達 10609.5 點，但投資人進場意願偏低，買盤不繼下，指數呈現量縮震盪走勢，盤中翻黑，法人認為，指數在平盤附近震盪，有機會築出短底，封關前建議保守因應。

美股周三收跌，台股早盤以 10559.44 點開出，上漲 7.9 點，早盤一度拉升，盤中則在平盤上下震盪，盤面上以 1 月營收表現佳的公司較有表現，漲勢較大盤強，股王大立光 (3008-TW) 在跌深後持續反彈，股價力守紅盤。

權值股台積電 (2330-TW) 雖然開低，盤中則是在平盤附近整理，鴻海 (2317-TW) 也是開盤震盪的表現，面板股友達 (2409-TW) 去年獲利佳，股價走揚，群創 (3481-TW) 也走高，鈞寶 (6155-TW) 在業績題材激勵下亮燈漲停，統懋 1 月營收亮眼，股價同步衝高。

傳產股部分，重建題材推升水泥股漲勢，盤中漲幅逾 1%，玻陶股也是強勢族群，盤中類股漲幅也逾 1%，營建、金融、塑膠、紡織、電機等股表現抗跌，但食品、橡膠、運輸、百貨等股則是下跌，電子股也是小跌。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受到美股震盪影響，台股也呈現震盪，盤中維持在平盤附近遊走格局，指數試圖收斂整理，從台積電表現抗跌，守在平盤附近來看，大盤有機會築出短底。

他表示，指數未過高也未破前低，盤面上以 1 月營收表現較佳股表現較亮眼，但值得注意的是，封關前投資人進場意願低，操作上宜保守因應，後續仍要觀察外資動向，另外新台幣兌美元匯率的走勢，也將牽動盤勢。