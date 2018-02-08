金隅集團(02009-HK)與冀東水泥成立合資公司

金隅集團(02009-HK)公布，公司與冀東水泥於去年底達成框架協議後，雙方於2月7日訂立成立合資公司的合資合同；有關公司就標的礦業權以及標的專利權及軟件著作權向冀東水泥提供業績補償承諾的業績補償協議；及商標使用許可合同。

合資公司的註冊資本將為30億元(人民幣.下同)。公司出資價值逾73.134億元，認繳出資額14.127億元，佔股47.09%；冀東水泥出資價值逾82.174億元，認繳出資額15.873億元，佔股52.91%。

落實北京金隅紅樹林的股權估值結果及股權轉讓協議項下的代價後，由於根據上市規則第14.07條就股權轉讓計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故訂立股權轉讓協議構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

根據合資合同，下列注入公司的股權及資產擬將於成立合資公司後注入合資公司。金隅集團注入10間公司股權，冀東水泥則注入22間公司權益。

金隅集團指，交易協議將有利公司提升涉足資本市場的機會，以為未來增長及擴展業務營運提供資金。此外，公司與冀東水泥的業務重心將更為明確，並會增強管理及提高資源分配效益。基於上述因素，借助公司於冀東水泥的間接投資所得的未來回報，訂立交易協議可提高公司的投資回報。股權轉讓協議將可使公司購買北京金隅紅樹林的餘下49%股權，並促使向合資公司注入北京金隅紅樹林的100%股權。交易協議項下的交易預期將不會對公司截至2017年12月31日止年度的財務業績造成任何重大不利影響。

公司及冀東水泥根據合資合同向合資公司的注資價值及公司根據股權轉讓協議應付該等賣方的代價乃基於估值師對目標公司各自於2017年9月30日的股權的估值結果由各方公平磋商釐定。公司將透過內部財務資源為股權轉讓協議項下應付代價撥資。

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