【港股解碼】睿見教育入選深港通，下一個目標是什麽？

在目前教育行業內部洗牌加劇，龍頭呼之欲出的情況下，各類教育機構或民間資本紮堆同台競技，俨然已有白熾化之勢。中國華南地區最大的民辦教育集團睿見教育(06068-HK)還未過年就迎來了一個開門紅，下一個目標會是星辰大海嗎？

年輕的港股標的

近年來，教育市場呈現旺盛的增長態勢，成爲中國經濟領域善良的市場熱點，也成爲創業投資熱門風口之一。民辦學校辦學的獨立性增強，學校在課程設置等方面更加多元化，使民辦教育漸漸成爲中國教育産業重要的一部分。民辦教育市場規模增加的同時，市場競爭亦越發激烈，早已深耕多年的睿見脫穎而出。

睿見教育于2017年1月26日登陸港股市場，上個月才剛剛“滿一歲”。雖然年輕，成績卻是不俗，從招股價1.7港元至前幾日曆史最高點6.21港元，這上漲速度少說也超過了一大半港股。受益于教育行業龐大需求群體市場，睿見上市後頻受熱捧。統計顯示，2017年香港共有161只新股在主板上市，睿見教育的市場表現位居前五名。

2017年5月17日，睿見教育公布將成爲MSCI中國小型股指數的成份股，當天收市後生效。三個月後，公司又公布獲恒生指數有限公司選爲恒生綜合指數及其旗下的恒生綜合小型股指數及恒生綜合行業指數—消費者服務業，恒生環球綜合指數及恒生消費品制造及服務業指數的成份股，于2017年9月4日生效。

延續著2017年的屢獲投資者和大行看好的勢頭，昨日，睿見教育公布其成爲可通過深港通進行南向交易的和資格證券，且獲恒生指數有限公司選爲恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數系列的成份股，于2018年3月5日生效。

不同尋常的下跌

然而，進入2月以來達到曆史新高後，睿見教育卻並未延續1月良好走勢，反而接連下挫。就連被納入深港通名單的利好並能拯救公司股價，而是延續著2月6日9.09%的跌幅後，再次下挫6%。立足于人口大省廣東，又處在民生大事的教育行業中，利好兌現後股價不升反降，睿見此番不同尋常又是爲何？

先來看看睿見于去年公布的2017財年年報，營收純利雙雙增加之余，銷售成本亦越發提高。君猶見2017財年營收按年增長39.73%，純利同比增長29.71%，均抵不過銷售成本高達42.92%的增幅。由銷售成本激增足以見得上市這一年以來睿見擴大辦學規模，提高己方核心競爭力以爭奪市場份額，立足廣東亦有布局全國之心。另一方面來看，銷售成本的激增也側面反映目前民辦教育行業市場競爭日趨激烈，企業不得不花費更多力氣以搶占市場。

睿見今日收盤價爲5.2港元，卻並未讓投資者們感受到“愛你”的心情，全日跌幅6.81%，全日波動幅度更高達12%。據雪球測算，睿見教育靜態市盈率高達53.29倍，而同類的宇華教育靜態PE僅38.41倍，由此看來睿見算是港市教育股標的中靜態市盈率最高標的了。雖有利好，但連續的高歌猛進使估值偏高亦帶來高風險，而且港市近兩日來大環境震蕩，獲利盤選擇此時退出某種程度上也是造成今日下殺的因素。

深耕于大灣區

隨著年報一起公開的，還有目前睿見旗下學校的收費情況。盡管睿見K-12辦學面向于中産階級，而相對于2016年度剛准備上市時的睿見，2017年平均每名學生的學費及住宿費較去年提高約6%。從進一步提高學費及住宿費來增加配套服務的收入，是否會對學生生源流失帶來不利影響呢？不過，隨著學校規模的擴張，公司自身不斷向外並購，又處于廣東這個人口大省，未來睿見前景似乎無需多慮。

梳理上市一年以來，睿見對于辦學的布局，顯示公司仍然以大灣區爲中心，在廣州、江門、潮州及東莞等地與政府合作設立學校，首先在生源上有所保證。該思路也在外延推進上有體現，在四川安嶽建立寄宿學校亦同樣采取與政府合作形式。不過睿見也一改往日重資産模式，今年1月與廣東江門政府成立的學校轉變爲輕資産形式。已達成入選深港通的睿見，下一步發展是否能夠走得更快更穩？

不可否認的是，作爲民辦教育龍頭的睿見，市場近一年來的看好亦是出于對其優質資産的肯定。入選深港通是對睿見的肯定，利好固然有利于提振股價，但目前仍受大環境影響。來日方長，若不糾結于短期波動，新任港股通標的睿見教育，不妨再多看一陣。

■ 作者｜朱亦丹

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