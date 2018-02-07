23家中國房企1月銷售額同比漲逾七成

受到春節錯位、部分房企延遲認購等因素影響，今年1月份，多家中國房企銷售額上漲。

中國恒大日前發布的銷售簡報顯示，該企業1月實現銷售額643.6億元(人民币，下同)，同比增73%。同期，萬科實現合同銷售金額679.8億元，同比增加41.27%。斥巨資相繼收購萬達文旅項目、入股萬達商業的融創中國當月合同銷售金額為221.8億元，同比增長173%。

此外，中國金茂、中國奧園、龍光地産、花樣年等房企1月銷售額同比漲幅均超過100%。

中原地産研究中心7日發布的數據顯示，目前已公布1月份銷售業績的23家内地房企當月合計銷售金額達2947.57億元，同比上漲71.6%。多家企業銷售額創下同期新高。

今年與去年春節錯位是房企銷售額同比大漲的原因之一。每年春節所在月份往往是一年中房地産市場的銷售低谷。去年1月正值春節，房地産市場表現平淡，拉低了基數。

同時，克而瑞研究中心分析師指出，2017年末，部分房企由于提前完成了全年的業績目标，在12月會采用延遲認購的做法。這部分延遲認購的銷售業績會拉高企業次年1月份的銷售業績。例如：恒大公布的2017年12月業績僅為305.6億元，而今年1月份，恒大的銷售額超過640億元。不過，分析認為，這部分房企的業績從2月份開始會逐步趨于平穩。

高貨值土儲也是房企業績釋放的另一原因。克而瑞研究中心認為，萬科、華夏幸福、泰禾等房企得益于去年以來在土地市場積極增加貨值儲備，今年1月推盤較多，因此，本月業績有顯著增長。

另外，中原地産首席分析師張大偉表示，今年1月份，盡管調控重點的一二線城市房地産市場成交穩中有降，但從全國看，部分三四線城市房地産成交仍然處于高位。中國指數研究院稍早之前發布的一份報告顯示，2018年1月份，中國銷售前十房企的主要業績貢獻區域集中在二線以及三四線城市，其中二線城市銷售額貢獻度最高，達53.10%。與2017年相對比，今年1月份，三四線城市的對房企的業績貢獻率提高7.53個百分點。

來源：中國新聞網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)