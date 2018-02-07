波動性爆炸式回歸 「大象」和「50美分」或成金融史上新的傳奇

摘要：還記得兩位逆市豪賭 VIX 指數不會永遠低迷的神秘投資者嗎？一位是大額押注的「大象」，另一位是總以 50 美分左右買入 VIX 看漲期權的「50 美分」。在波動性回歸前夕，「50 美分」再次出手；在此之後，「大象」的身影再次出現……

還記得兩位逆市豪賭 VIX 指數不會永遠低迷的神秘投資者嗎？一位是以巨額大單押注的「大象」，另一位是總以 50 美分左右買入 CBOE VIX 指數看漲期權的「50 美分」。

這位「大象」因從去年 7 月開始不斷地大額押注 VIX 指數將會反彈而受到關注。據 Macro Risk Advisors 衍生品策略負責人 Pravit Chintawongvanich 測算，過去數月 VIX 持續在歷史低位徘徊，「大象」大約損失了 4500 萬美元期權費。

「大象」的押注方法除了成交量巨大這個鮮明的特徵之外，他還使用獨特的倉位結構押注 VIX 會適度上漲，即以一定行權價買入看漲期權，同時以較高行權價賣出相同數量的看漲期權。而當時多數交易員都在做空。

隨著美股自上周五開始大幅變動，波動性終於回歸。當日 VIX 指數躍升近 30%，創 2016 年 11 月以來的最高位，期權交易量創記錄地升至 430 萬手，比之前的峰值紀錄足足高出 39%。若豪賭成功，「大象」將最高賺到高達 2.625 億美元的收益。

基金經理付鵬在波動性回歸前夕還感慨地將這位投資者稱為「熬不死的勇者之魂」。

再現江湖

本周二，「大象」的身影再次出現，似乎有大量上周五的部位平倉了。據彭博社，當日約有 26 萬手 3 月到期的行權價為 15 美元的 VIX 看漲期權被賣出，與此同時，有合計同等數量的 3 月期行權價 25 美元的看漲期權，以及 12 美元的看跌期權被買入。

報導還稱，上周五的 VIX 期權交易似乎包含了一部分通過賣出 26.5 萬手 3 月到期的行權價 12 美元的看跌期權，買入 26.25 萬手行權價 15 美元的看漲期權，賣出 52.5 萬手行權價 25 美元的看漲期權而新建的倉位。

先前的持倉則通過買入 26.25 萬手 2 月期行權價 12 美元的看跌期權，賣出 26.25 萬手行權價 15 美元的看漲期權，買入 52.5 萬手行權價 25 美元的看漲期權被出清了。

「大象」的交易行為最近出現了明顯的改變。他之前交易 3 個月期的 VIX 期權，持倉兩個月後進行移倉換月，現在他把其持有周期壓縮到了一個月。

「50 美分」則在波動性回歸前夕還做了一筆單子。1 月 26 日，「50 美分」再次出手，買入了 5 萬手行權價 24 美元的 VIX 波動性期權，權利金為 49 美分。

戲劇性逆轉

值得一提的是，「50 美分」在當時仍是勇於逆勢行動的少數派之一。過去一年間，VIX 指數懶洋洋地上下徘徊，交易員們紛紛做空該指數。

Pennant Capital 公司創始人 Alan Fournier 在去年 12 月初見了一批歐洲的大型養老基金客戶。當他談及做空 VIX，這些基金馬上對他說，「我希望讓你知道，在座的每個人都在做空波動性。」

據基金經理付鵬此前介紹，VIX 大部分時間是 Contango 結構，且是天生的，近月空頭可以通過不斷的遠月移倉來獲得展期收益。

「在這場遊戲中，我們來得太晚了。」Alan Fournier 當時還如此感嘆。

然而，隨著波動性突然回歸，這些做空者或許痛苦不已。

如今，做空者倉皇出逃，市場格局急劇逆轉。VIX 看漲期權成了最受歡迎的品種之一，其在周一 10 個交投最大的合約中占到了 9 個。整體波動率指數期權交易量觸及 360 萬口，約為日均交易量的三倍。VIX 期限結構甚至罕見出現倒掛。

瑞信 (Credit Suisse) 和野村 (Nomura) 近日都提前贖回了掛鈎波動率的產品。華爾街見聞提及，瑞信周二宣布將停止交易反向追蹤 VIX 的 VelocityShares 每日放空短期波動率指數（XIV） ETN（交易所債券），最後期限是 2 月 20 日。

華爾街於周一遭遇 6 年來最糟糕的一天後，瑞信的這款產品一夜暴貶 96%。周一盤後，XIV 暴跌 85%，觸發技術性清算。該指數周二晨間被暫時停盤，此後復盤跌幅擴大至超 90%。瑞信稱，XIV ETN 已無法追蹤應當追蹤的情況——平靜的市場。

「當（賣空波動）賺不了錢時，相關部位會很快解除，造成災難性的損失，」英國《金融時報》援引就職於 T Rowe Price 的 Sebastien Page 稱，「投資者為什麼被它吸引呢？因為在正常的時候它一直賺錢，直到它賺不了錢，然後你會遭受巨虧。」

交易員們普遍認為，有關 XIV ETN 的交易放大並惡化了市場上的波動率，進而影響到整個股市，這就是為什麼此類產品被認為是觸發本輪股災的因素之一。

『新聞來源／華爾街見聞』