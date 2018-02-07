【港股解碼】騰訊？阿里？萬達王健林的“中庸之道”

站隊騰訊？

眼看與退市投資人的對賭協議還有七個月便到期，而萬達在A股的上市進程卻毫無進展，王健林未雨綢繆，先一步引入戰略投資夥伴接盤退市投資人。1月29日，騰訊(00700-HK)作為主發起方，聯合蘇寧、京東、融創在北京與萬達簽訂戰略投資協議，擬合計出資約340億元人民幣收購萬達於H股退市時引入的退市投資人所持有的14%股份。

簡單了看，這屬於正常的商業資本運作，但由騰訊作為主辦方，聯合京東參與戰略投資讓市場產生遐想。眾所周知，騰訊、阿裏兩大巨頭圍繞新零售展開了一場角逐大戰，紛紛“吞食”線下優質流量入口資源，阿裏零售佈局的合作夥伴有銀泰商業、蘇寧易購(前稱蘇寧雲商)（002024-CN）、三江購物（601116-CN）、聯華超市（00980-HK）、新華都（002264-CN）、高鑫零售（06808-HK）等。騰訊陣營也絲毫不弱，除戰略夥伴京東（JD.O）外，還有永輝超市（601933-CN）、唯品會（VIPS.N）、步步高（002251-CN）、海瀾之家（600398-CN）等。而此次騰訊作為戰略投資萬達的主辦方，市場紛紛猜想萬達站隊騰訊。

引入阿裏

截止2017年底，萬達持有已開業商業面積3151萬平方米，在中國開業萬達廣場235個，年客流量31.9億人次，線下資源優厚，若萬達選擇站隊騰訊，騰訊將如虎添翼，而這對於阿裏來說，是不利的。當市場沉浸於猜想新零售之戰在萬達站隊騰訊後將再度引爆之時，萬達電影（002739-CN）一紙公告表明了自己的態度。2月5日，萬達電影公佈了相關權益變動，公司的控股股東北京萬達投資有限公司（以下簡稱“萬達投資”），將以協議轉讓方式將其持有的公司6000萬股股份（占公司總股份的5.11%）轉讓給文投控股股份有限公司出資設立的有限合夥或信託制基金，轉讓總價為31.17億元人民幣；此外，萬達投資以協議轉讓方式將其持有的公司9000萬股股份（占公司股份總數的7.66%）轉讓給杭州臻希投資管理有限公司，轉讓總價為46.76億元。

而臻希投資是阿裏集團的關聯方，萬達電影認為，臻希投資在文娛產業具有豐富的資源，雙方將在電影發行、影片投資、線上票務、平臺、衍生品推廣銷售等方面開展全面合作。阿裏巴巴集團基於對萬達電影未來業務發展前景的認同，對萬達電影進行戰略投資。萬達電影與阿裏的這一合作，破除了市場對於萬達站隊騰訊的猜想。

五年內上市？

“和氣生財”，與騰訊合作的同時，也與阿裏保持戰略投資，這便是萬達的“中庸之道”。騰訊、阿裏兩大巨頭，其“資本觸角”已伸至很多行業，騰訊截止2017年9月30日，權益性投資高達1058.52億元人民幣，這部分錢，也就是用於投資其他公司的，比如去年於港股上市的閱文集團（00772-HK）、眾安線上（06060-HK）、易鑫集團（02858-HK），在美股上市的搜狗（SOGO.N）身後均有騰訊的影子，上千億的錢投資了眾多行業的優質公司，背後的影響力不可謂不大。阿裏同樣如此，截止2017年12月31止三季度，權益性投資1295.05億元人民幣，網上流傳的騰訊、阿裏買下中國半個互聯網並非空穴來風，在這樣的背景下，選擇站隊無疑是斷臂求生，少了與另一方的其他合作機會，而目前的萬達，還不需如此。

萬達雖甩賣了部分資產，但其核心資產得以保留，截止2017年6月30日，萬達總資產8226.65億元人民幣，淨資產2299.2億元，從公司總資產看，萬達與騰訊、阿裏屬於同一級別。

圖：整理於公司公告

除此之外，資產大甩賣後，萬達發展路線也逐漸變得清晰，自引入以騰訊為首的戰略投資夥伴後，萬達商業更名為萬達商管集團，欲在1至2年內消化房地產業務，不再進行房地產開發，發展成為純粹的商業管理運營企業，打造線上線下融合的“新消費”商業模式，實現實體商業與互聯網企業的雙贏，達到5年內上市的“終極”目標。

但從萬達目前的業績看，轉型難度不小，截止2017年上半年，營業利潤、淨利潤與去年相比（此處取2016年數據的一半作為比較）有所下滑，2007年上半年的現金流量淨額不足2016年全年的三分之一，在萬達資產的高負債之下，對公司運營管理有更高的要求。

圖：整理於公司公告（單位：萬元）

在萬達遭遇一系列危機之後，公司目前運營環境已有所好轉，定位清晰，新的戰略合作夥伴也給公司帶來更多的發展時間及上升空間，但究竟能走到哪一步，還需時間的見證。

■ 作者｜楊世宏

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)