傳奇投資人Icahn：詭異槓桿產品太多 市場遲早爆炸

對沖基金的傳奇投資人 Carl Icahn 週二表示，現在有太多詭異的槓桿產品，有一天這些證券將會炸了市場。

他形容市場就是所有 ETF 和 ETN 的「類固醇賭場」。這些基金 (尤其是槓桿基金) 都是「斷層線」，最後都會導向華爾街的大地震，「這些只是晃動的開始。」

VelocityShares 每日放空短期波動率指數 ETN (代碼 XIV，用來做空恐慌指數) 一夕之間暴跌，因為市場失控，投資者被迫拋售，手中持有最多 XIV ETN 的瑞信銀行宣布，在本月 20 日後將終止交易 XIV。

「市場自身的槓桿過高，有一天自己會爆炸，恐怕最後股市大崩盤的結果會比 1929 年經濟大蕭條還糟糕。」

「市場已經變得更危險了，目前的波動是潛在麻煩的前哨，正在跟你說些什麼、給你示警。」

Icahn 表示，投資者都一窩蜂的跑去指數基金，以為這些永遠不會下降，「被動投資是現在的泡沫，非常危險。美股市場因為指數基金和 ETF 而變得很危險，就像 2008 年大家都在買房市的抵押貸款和 CDS 一樣。」

回顧近日的股市震盪，雖然他敲了警鐘，可他卻說「這是我們從未見過的，但我不認為這就是爆炸的時候，市場可能還會反彈，這次不是完結的開端。」

美股周二邁入大拋售的第三天，在經歷週一道指下跌近 1600 點後，週二開盤就走低，一度下挫 567 點，但隨後又修正反彈收高。