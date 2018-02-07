馬斯克SpaceX成功發射地表最強火箭 載著特斯拉跑車衝火星

特斯拉創辦人馬斯克旗下的太空探索技術公司 SpaceX ，於 6 日在佛羅里達州的甘逎迪太空中心，發射號稱地表最強的「獵鷹重型」運載火箭 (Falcon Heavy)，隨行「旅客」為身穿太空人裝的 Starman 與一台特斯拉櫻桃紅敞篷跑車。

獵鷹重型承載著 Starman 與特斯拉敞篷車一起發射

「獵鷹重型」火箭是全球首款可重複使用的重型運載火箭，可將 54 噸有效載荷送入軌道，約等於一架滿載的波音 737 飛機。火箭第一節由 3 枚「獵鷹 9」型火箭芯組合而成，共有 27 個引擎，發射時能產生約 227 萬公斤推力，是自 1960 年代「土星 5」號登月火箭以來運載能力最強的火箭。

在 7 年前，「獵鷹重型」還只是馬斯克辦公桌上的小模型，而 7 年後，有 10 萬人前往甘逎迪太空中心，現場參與太空史上偉大的紀錄之一，SpaceX 的火箭發射線上直播，則吸引多達 300 萬人次觀看。

在火箭發射之前，其實很多人包含馬斯克本人都害怕火箭會爆炸，馬斯克甚至開玩笑的說，我不太確定等一下會給現場的人成功的火箭發射秀或是一場盛大的煙火秀。

「獵鷹重型」成功發射代表著，它現在為正在運行的火箭中最強大的，超越聯合發射同盟發射的三角洲 4 號運載火箭。馬斯克火箭成功發射後，向記者表示：「我現在還在試著吸收所有剛發生的事情，因為對我來說一切都太不真實了。」

馬斯克事前在推特分享的火箭預定發射路線以及助推器脫離時間點

在獵鷹重型火箭成功觸擊地球的大氣層後，3 枚火箭助推器脫離火箭主體，SpaceX 完成了前所未有的任務為，他們成功的讓其中 2 枚助推器成功的降落回地球，第 3 枚應該要降落在海上平台的助推器，則是失敗墜毀。