亞股隨美股回彈 日股大漲3% 港股高開近800點

隨著美股強勁反彈，全球股市在亞洲周三上午也大幅開高，美國國債及美元則大致穩定。

據《彭博》報導，日股日經指數開盤後不久即漲至 3%，較早開盤的澳洲及南韓股市也都上漲。回彈的動力來自美股，美股標普 500 指數在科技、原物料及消費股帶動下，收漲 1.7%。

管理超過 1280 億美元資金的 Fiera Capital Corp. 基金經理人 Candice Bangsund 表示，前兩日的下調可以視為健康的整理，過去 1 年支持股市上漲的條件，基本上沒有改變，全球經濟仍在擴張，而企業獲利也在加速。

高盛集團認為，在大跌之後，現在正是買進美股的良機。

日股上午汽車製造商、科技與金融股普遍走高，豐田上漲 4.06%、索尼上揚 4.84%、軟銀股票也漲 4.89%。

南韓主要權值股也跟上這波回彈，三星電子升 1.01%，晶片製造商海力士大漲 4.27%。不過車商表現不及大盤，現代汽車下挫 0.32%，起亞汽車跌 1.02%。

9:30 開盤的 A 股及港股也都歡聲雷動，港股恒生指數高開近 800 點，上漲 2.6%，報 31378.35 點；上證指數同樣開盤強漲 1.25%，深證成指漲 1.8%。

另一方面，比特幣價格在跌破 6000 美元之後，也在周二下午開始反彈，周三上午已經漲至 7700 美元附近。