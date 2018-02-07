亞太股市反彈後回落 午後日、澳股指漲幅收窄 韓股轉跌

摘要：經歷了連續兩個交易日的大跌後，周三亞太股市反彈。日經 225 指數開盤漲 1.8%，之後漲幅迅速擴大至 3%，韓國首爾綜指開盤漲 1.2%，澳洲股指漲超 1%。但午後均出現回落，韓股轉跌。

隔夜美股強勁反彈傳導至亞太，亞太主要股指開盤大漲，但午後亞太股指趨於回落。

台北時間 13:00

日經 225 漲幅收窄至 1%，韓國股指轉跌，跌幅 1.2%，澳洲股指漲幅收窄至 0.89%。

台北時間 10:30

日經 225 指數早盤收漲 3.1%，東證指數漲 3.1%。

台北時間 8：09

開盤後不到十分鐘，日經指數漲 3%。

韓國股指漲幅收窄至 0.75%。

台北時間 8:04

日經 225 指數開盤漲 1.8%，韓國首爾綜指開盤漲 1.2%。日經開盤後漲幅迅速擴大，目前漲 2.86%。

2 月 7 日周三，澳洲股指上漲 1.1%。不過，紐西蘭股指依然維持跌勢，跌幅 1%。

美股期貨中，標普 500 股指期貨翻紅。

在遭遇黑色星期一後，道指周二收漲逾 500 點，創最近兩年最大單日點數漲幅。納指大漲 2%。

標普 500 指數收漲 46.20 點，漲幅 1.74%，報 2695.14 點。道指收漲 567.02 點，漲幅 2.33%，報 24912.77 點。納指收漲 148.36 點，漲幅 2.13%，報 7115.88 點。

摩根大通宏觀量化與衍生品策略團隊全球主管 Marko Kolanovic 周二在研報中表示：「出現類似昨日的暴跌行情後，程序化拋售行為使流動性耗盡，股市可能隨之反彈。鑒於稅改的利多影響、公債殖利率趨於穩定等因素，我們認為，目前正在發生的市場拋售行情最終將成為一次買進的機會。」

在周一市場大跌後，S&P Global Market Intelligence 董事經理 Michael Thompson 表示，近日股指深跌更多反映了投機熱錢和散戶投資者的情緒變動，不能被認為是市場的理性選擇。他會傾向於趁低買入，理由是標普 500 本益比降至 17.6 倍，好於一周前（即深跌前）的 18.6 倍，成為長線投資者入場契機。

對於周一的股市大跌，美國財長梅努欽周二接受 CNBC 採訪時說，白宮在密切跟蹤金融市場動盪，但並未擔憂。他說：「我們在監控形勢，從流動性等方面看，市場看上去運行正常。經濟基本面很強勁，經濟表現很好，稅改顯然對盈利很有幫助。」

歐洲股市周二追隨周一美股的「黑色星期一」重挫 2%，跌至半年新低。

周二，富時泛歐績優 300 指數收跌 2.37%，報 1464.70 點，創 2017 年 8 月 30 日以來收盤新低。

英國、法國、德國股市周二下跌超 2%。其中，英國和德國股市自紀錄高位回落超 8%，法國股市跌至五個月低位。

『新聞來源／華爾街見聞』