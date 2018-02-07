股市為何跌？不重要 經濟面一切安好

過去幾天股市的下跌傳達了什麼訊息？可能，沒什麼。

雖然從累積個人財富和公司籌措資金的角度來看，股市長期來說相當重要，但因為股市波動大，在短期內恐怕沒有辦法提供有用的訊息。S&P 500 週一收跌 8.5%，週二又收高 1.74%，這可能意味全球經濟衰退的開端，但也可能只凸顯一些大型對沖基金的交易演算法以詭異的方式碰撞上了。

真正重要的是，經濟福祉和個人與企業未來繁榮的能力，首先要看經濟數據的基本面，尤其是領先指標的趨勢。其次，要看看債市和其他金融市場指標，這些是投資者預期股價時更值得信賴的衡量數據。

這兩項都是好消息，雙雙指出全球經濟未來持續穩定成長，且通膨也可能會比目前再高一些，這與 2011 年、2015 年和 2016 年的市場拋售跌潮完全不同，當時經濟數據和債市的跡象都很悲觀。

如果與其他指標一起看的時候，股市可以提供一些有用的看法，但現在股市發出的似乎不是信號而是噪音。

最近幾週的經濟數一直很穩健，美國勞工部上週五甫公布一月份就業人口強勁增加 20 萬人；亞特蘭大 Fed 追蹤的經濟數據估計，目前 GDP 成長年率 4%，其指標凸顯經濟強勁擴張。

當然這裡面有很多數據錯誤，最後的結果可能不正確，但許多可以作為經濟衰退早期預警的實時指標現在看起來也還很好。美國經濟諮商協會最新發布的領先經濟指標上升，每週失業救濟金請領人數在最近幾週也下降到記錄低點。

黑色星期一當天，ISM 公布一月份服務業活動指數大幅上升，成了經濟消息正面、股市卻大挫的另一例。

債市也看好未來，價格意味著未來最有可能持續成長，通膨不會過熱。

在週一大跌後，股市吐回了今年開年以來漲幅，但 10 年期公債殖利率仍上升，週二收盤自 2.4% 上升至 2.8%，這意味債券投資者認為穩定的復甦會讓 Fed 逐步升息。

美國通膨率較這幾年上升，但大致維持在 Fed 的目標 2%，債券投資者正反應這點。通膨保值債券價格意味未來十年通膨年率 2.09%，也自開年時的 1.98% 升上來。

其他可能對全球經濟問題發出警訊的市場指標 (例如油價) 也都反而指出現在全球經濟穩定的訊號。

這些不是意味著經濟已經滿足了，還是有很多事情可能出錯，例如北韓、中東這些地緣政治的矛盾，還有破壞性的貿易戰等，但倘若股市真的可以看出這些結果的可能性，那從債券和商品市場趨勢裡面我們可以發現，這些都沒有發生。

這樣想，經濟有點像一場賽馬，我們關心的是哪批馬會贏、場地如何、表演如何。債市就有點像賽馬裡下注的人，當然賭徒有時候也會看走眼，但是市場是有效率的，在馬匹賠率和勝利率之間有一個相當直接的關係。

但相較來說，股市就像一場奇特的賭博遊戲，大家在賭哪個人今天運氣最好，這相較賽馬來說不穩定。

這就是為什麼應該把這回股市下跌當做過眼雲煙，因為美國和全球經濟廣泛軌道來看，現在一切都很好。