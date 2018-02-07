太巧合台南維冠大樓倒塌同日花蓮大震樓倒橋斷

花蓮地區昨（ 6 ）日深夜再度出現強震，花蓮市區震度達最高的 7 級，災情陸續傳出。除統帥大飯店倒塌，花蓮大橋以及七星潭大橋也出現隆起斷裂，是否有人員傷亡仍待進一步確認。強震發生後，中央災害應變中心已成立緊急應變小組，各部會人員立即進駐，鄰近縣市搜救隊也整軍前往花蓮支援。

昨日深夜 11 時 50 分，花蓮縣政府北偏東方 18.3 公里處 (花蓮縣近海) 再度發生地震，芮氏規模達 6.0 ，超越先前的 5.8 ，由於地震深度僅 10 公里，花蓮縣花蓮市以及宜蘭縣南澳震度均達最高的 7 級，出現大樓倒塌等嚴重災情。

此外，花蓮大橋與七星潭大橋也傳出隆起、斷裂，景象怵目驚心。巧合的是， 2 年前的同一天，台南維冠大樓也因強震倒塌，死亡人數高達 185 人。因應這次強震受災，中央災害應變中心已動員各部會進駐，鄰近宜蘭縣、台東縣以及台南市均立即出動特搜隊前往花蓮支援。

此外，為防止強震後鐵道變形扭曲危及安全，台鐵也立即啟動應變措施，礁溪 = 瑞穗、田中 = 民雄派員巡查路線及電車線，崇德 = 豐田間則按 5 級強震規定，各次列車停駛，確認無礙後恢復行駛。至於地震發生時，北埔 = 花蓮間 254 次及吉安 = 花蓮間 323 次列車，因電車線正常，司機員以每小時 15 公里速度減速運轉平安駛進終點花蓮站。

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