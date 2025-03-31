緬甸強震 曼谷超高豪宅「空中走廊」斷裂碎片墜落

高級公寓「Park Origin Thonglor」共有三棟大樓，高度分別為 39 層、53 層和 59 層，之間都有「天空步道」相連接。有網友拍到到現場影片顯示，建築晃動明顯，搖擺導致連廊撕斷，還有結構材料從高空墜落。