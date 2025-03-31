緬甸強震 曼谷超高豪宅「空中走廊」斷裂碎片墜落
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 11:31
緬甸 28 日發生大規模強震，連泰國也受到影響，曼谷通羅區（Thonglor）超高層高級公寓 Park Origin Thonglor 的空中連廊遭震裂，高空掉落大量碎片，場面十分驚險。
高級公寓「Park Origin Thonglor」共有三棟大樓，高度分別為 39 層、53 層和 59 層，之間都有「天空步道」相連接。有網友拍到到現場影片顯示，建築晃動明顯，搖擺導致連廊撕斷，還有結構材料從高空墜落。
開發商發布聲明，地震造成 Park Origin Thonglor 項目中連接建築物間的空中橋樑裝飾包覆材料受損，整體建築結構依然穩固安全無虞，初步檢測結果顯示，三棟建築物結構皆安全穩固。
緬甸大規模地震，泰國北部清邁、中部首都曼谷，以及中國雲南等地也受波及，更遠一點的馬來西亞檳城以及越南河內和胡志明市也有震感。
曼谷市長查猜（Chadchart Sittipunt）29 日表示，政府收到逾 2000 宗有關曼谷建築物結構出現裂縫的報告，官員計劃對 700 座建築物展開詳細檢查。
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