【港股解碼】被撂倒的服裝公司？華信金融要購銀行業務了

2月5日晚間，港股上市的投資控股公司華信金融投資（01520-HK）（下稱華信金融）自願公告宣布稱可能收購一間意大利銀行一定比例的直接或間接股權，這也成爲公司自去年賣盤易主及更名之後有關業務進展的又一最新動向，不由人不多投一些關注的目光。

事情其實是這樣的，華信金融昨日的公告中表示，公司關聯人士、與公司控股股東New Seres CEFC Investments Fund LP同爲由上海華信集團（香港）控制的新絲路歐洲，連同新絲路歐洲集團的一間附屬公司（特殊項目公司）已于2017年12月下旬訂立一份有條件買賣協議，以收購意大利銀行Farbanca S.p.A的多數股權。這個特殊項目公司目前正在向意大利銀行備案，以尋求批准收購事項。而爲方便新絲路歐洲集團已作出或將要作出的投資，並須待收購事項完成後，新絲路歐洲擬與華信金融訂立一份投資咨詢協議，由華信金融爲新絲路歐洲提供投資咨詢服務。

將收購意大利銀行股權，開展銀行業務？

但公告同時透露，待收購事項完成後，華信金融亦會考慮收購或取得該意大利銀行一定比例的直接或間接股權。不過，于該公告日期，公司並未就可能收購事項作出任何決定或訂立任何協議：

（截自華信金融公告原文）

所以，說來華信金融這則公告其實主要是披露公司與新絲路歐洲訂立投資咨詢協議的持續關聯交易的，奈何這可能收購意大利銀行股權的關聯交易事項同樣惹眼，自然是要說上一說。

據悉，該銀行位于意大利博洛尼亞，乃根據意大利銀行法注冊成立，並獲准開展銀行業務，包括但不限于提供貸款、信用卡、保險、儲蓄和投資、抵押貸款及其他銀行服務，並專注于爲醫藥及保健行業提供銀行産品和服務。是以，若華信金融將來落實這出可能收購事項，這便意味著自改頭換面開展金融業務以來，公司是要加碼進軍銀行業了。

然而追溯華信金融的“前塵往事”便知，這家公司初上市時主營的業務與如今的金融及銀行業務可謂是風馬牛不相及了。

服裝生意起家，輾轉進軍金融行業

其實自上市日起至今，華信金融的發展曆程算不上悠久，而那時公司名稱也還是“時尚環球”。2013年12月3日，時尚環球正式于港交所創業板上市（代碼8309），主營成衣設計、制造及銷售，且專攻女裝時尚外衣如外套和夾克、連身裙、休閑服、長褲及牛仔褲等。沒錯，初上市的時尚環球是做服裝生意的。

一年半後，2015年6月1日，時尚環球正式轉往主板上市（代碼1520）。同年8月31日，身爲公司控股股東之一的Fortune Zone悉售所持37.5%股權予9名獨立投資者並不再擁有公司任何股份；9月22日，另一名控股股東田曉勃亦透過All Divine出售了手頭所持公司14.5%股權予1名獨立投資者，持股量也由37.5%降至23%。

在上述股東權益變動出現後不久，2015年10月初，時尚環球一則公告宣布將開展新業務至健康産品領域，但此後卻久久不見下文，健康産品業務也並未落實開展。轉眼又過了近一年，2016年9月初，時尚環球卻轉而宣布開展放債業務：其以6350萬元（港元，下同）總代價向Favor Way收購從事放債業務的濱海融富信貸全部股本，並奉上13.25%公司股權以支付部分交易代價。自此，從事服裝生意的時尚環球向金融行業逐漸偏離的路數初現端倪。

易主賣身，轉型也是大勢所趨

2016年12月23日，時尚環球公告宣布一名潛在投資者與公司訂立了諒解備忘錄，將可能投資公司股份及可能向公司股東提出強制性全面要約。2017年2月15日，公司終于宣布根據特別授權向分別由上海華信金融、郭林及臧建軍持股50%、40%及10%的第三方新絲綢之路（New Seres CEFC Investment Fund LP）發行8.6億股新股，對方則以2.04億元總代價認購新股後持有公司50.89%股權並觸全購。同年6月，要約截止，時尚環球賣盤易主一事塵埃落定，新絲綢之路以50.9%持股量成爲公司新任控股股東。

幾日後，時尚環球迎來一番人事更叠，郭林成爲公司執行董事兼董事會主席；2017年8月公司又宣布擬改名爲“香港華信金融投資”，11月起公司股份簡稱也落實更名“華信金融投資”。隨著控股股東變動以及早前已開展的貸款融資業務，加上更名這一出，原來賣服裝的時尚環球終于徹底轉型，變身成爲一家金融行業性質的公司“華信金融”。

雖然從“時尚環球”到“華信金融”，公司裏裏外外已似經曆了翻天覆地的改變，但這一招改頭換面回想起來卻一點不叫人意外，這卻是爲何？

服裝生意不好做，新業務有可作爲

說到底還是做服裝生意的時尚環球沒躲過前幾年的那一場零售業“大蕭條”，剛上市沒多久就被行業蕭瑟狂風“撂倒”了。2013年末上市以來，時尚環球的經營業績堪堪維持了一年的增長，進入2015年公司經營效益掉頭向下，到2016年更是直接見紅轉虧了：

如上表所示，自2015年起售服裝零售生意越做越不景氣，公司業績也是一年不比一年。不過從去年中報業績來看，逐漸開展的金融類業務爲提振業績所起的作用也慢慢顯現，2017年上半年，公司收入久違增長了33.9%，毛利率也大增11個百分點，而半年淨虧損亦收窄了近四成。可見業務轉型的路子對于華信金融來說總算是走對了。

而更直觀一點，就以將金融類放債業務計入業績後的兩個報告期，即2016年全年業績和2017年半年報的數據來看，金融類業務收入貢獻比重正在擴大，且在去年上半年順利扭虧；而那邊廂服裝生意的收入比重在下降，虧損卻在擴大：

由此看，華信金融未來大力發展金融相關業務可說是預料之中的事，畢竟從其自身經曆來看這差不多算是“大勢所趨”的選擇，遑論這條路還有利可圖。

不過昨日公司可能收購意大利銀行股權的消息出來，今日華信金融的股價卻跌了7.29%以0.89元報收，似乎投資者對公司這個舉動倒不大能痛快接受，也是有趣。那麽，華信金融這出收購案到底會不會落實，其日後又將給外界帶怎樣精彩的故事呢？便就期待這後續的展開了。

■ 文：彭小留

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