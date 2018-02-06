〈台塑四寶業績發表〉展望本季 四寶可望與去年Q4持平或稍減

台塑四寶今 (6) 日公布 1 月合併營收，共達 1515.52 億元，月增 6.8%，年增 17.1%，四寶單月營收都較去年同期成長，其中，以台塑 (1301-TW) 年增 29.4% 表現最為出色。展望本季，台塑認為將與去年第 4 季相當甚至成長，南亞認為營收可能持平，台化則是預估會稍微減少。

台塑董事長林健男表示，對本季展望維持先前看法，營收可能較去年第 4 季稍減，不過，2 月農曆春節交貨天數減少，應交而未交單將於 3 月出貨，3 月營收將高於 1 月與 2 月，加上農曆春節假期過後，下游客戶回補庫存，也適逢進入石化產品旺季，市場行情若獲推升，第 1 季營收就可望與去年第 4 季相當、甚至略為成長。

林健男指出，本季石化產品行情看俏，原因包括國際貨幣基金組織 (IMF) 與世界銀行等機構，都上調對今年的全球經濟成長預估值，對全球經濟展望樂觀，可望帶動原物料需求增加；且美國經濟穩健復甦，當地營建與消費塑料產品需求將明顯增加，降低出口量，有利支撐亞洲石化產品價格；加上今年 3 月至 6 月亞洲將有 10 家輕油裂解廠歲修，將使亞洲乙烯供給吃緊，推升石化產品價格。

從總體經濟來看，南亞董事長吳嘉昭表示，全球機構普遍認為今年景氣可望延續成長動能，而中國市場部分，工業生產與市場需求穩定，企業獲利增加，雖在其政府嚴格執行環境致力與公安生產措施，加上中美貿易摩擦，可能對其經濟成長造成相當程度的影響，但仍有待觀察；回到台灣來看，近期中美貿易衝突將對台灣經濟有影響，應審慎因應。

吳嘉昭預估，2 月營收將較 1 月小幅衰退，而本季營收則會與去年第 4 季持平或略減，其中，化工產品受到農曆春節假期工作天數減少因素影響，下游加工廠將會停工，而電子材料產品則因下游需求強勁，將持續生產以因應客戶需求。

展望本季，台化副董事長洪福源表示，目前 2 月訂單都全數接完，若出貨順暢，在出貨日僅有半個月的情況下，預估營收將會月減 10%，至於 3 月訂單表現，油價仍為其中關鍵因素，若油價大幅下跌，市場失去信心後，年節後訂單需求可能較為保守，但若油價持穩或上揚，在需求暢旺且庫存偏低下，3 月營收表現可期，預估本季營收將較第 4 季稍減，若今年油價沒有太大變動，將是平穩的一年，全年展望樂觀。

洪福源指出，目前 SM(苯乙烯) 價格處於高檔，而下游 PS 與 ABS 無法吸收成本，成本無論轉嫁至上游或下游的可能性皆不高，而中國 SM 反傾銷稅率預期可能會延後至農曆年後公佈，為避免屆時被課以反傾銷稅，目前台化送往中國的 SM 量也不多。

洪福源提到，中國去年包括電冰箱、空調機、洗衣機與彩色電視機等家電銷售都較 2016 年增加，其中電冰箱與空調機分別年增 13.6% 與 26.5%，與中國脫貧與全面小康的政策有關，塑料產品都可望因此受惠，預估在中國家電需求增加與環保稽查淘汰不符資格產能的影響下，今年展望樂觀。

台塑化總經理曹明表示，本季煉油量產能利用率預計為 89%，而第一套輕油裂腳廠到第 2 季才會進行定檢；從油價來看，曹明預估，在 OPEC 國家提前達到減產目標且減產達成率達 138%，加上 IMF 經濟成長率預估值上調等因素帶動下，台塑化方面也將全年油價估值上修至布侖特原油每桶約 60 美元，高於美國能源資訊管理局 (EIA) 預估的 59 元，低於 JP 摩根預估的 70 美元。

