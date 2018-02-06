濁水溪風吹沙矛頭指向六輕 王文淵：選舉一到就開始抵制工業

台塑四寶暮年會今 (6) 日由台化 (1326-TW) 擔任最後一棒，台塑企業總裁王文淵表示，近期東北季風造成風飛沙，導致濁水溪濁度上升，外界都將矛頭指向六輕，台灣應該思考，為什麼每次選舉快到了，大家就開始抵制工業，他並舉例，鄰近的日本與韓國示威歸示威，也不會像台灣一般抵制工業。

王文淵一開始致詞時表示，去年整個企業海內外業績共 2 兆 42 億，利潤約 3895 億元，也因此年終加發 2.2 萬元紅包，但他隨即話鋒一轉嚴肅表示，近幾年在台灣投資規模減少，對企業狀況感到非常痛心。

王文淵表示，最近由於東北季風造成風飛沙，導致濁水溪濁度上升，外界都將矛頭指向六輕，但集集攔河堰的問題早已存在，「不是東北季風到了，而是選舉要到了」，每次選舉一到大家就開始抵制工業，鄰近的日本與韓國示威歸示威，也不會像台灣一般抵制工業。

另一方面，從 PM2.5 空污問題來看，台塑汽電共生發電廠停工後，彰化縣 2016 年與 2017 年的 PM2.5 年度總平均並沒有變化。王文淵以環保署報告為例，指出台灣 PM2.5 主要來源為交通、境外輸入與工業，占比分別為 37%、27%、25%，而餐廳占比則為 7%，「我們似乎可以原諒餐廳與汽機車，卻不能原諒工業」。

王文淵指出，台灣早期是輕工業，而後開始發展石化業、電子業，每個行業都有污染，問題是該如何處理污染，他並強調，台灣如果沒有工業，恐怕只能提供三分之一的糧食，無法養活 2300 萬人口。