〈台塑四寶業績發表〉1月總營收年增17% 台塑年增近3成最亮眼

台塑四寶今 (6) 日公布 1 月合併營收，共達 1515.52 億元，月增 6.8%，年增 17.1%，四寶單月營收都較去年同期成長，其中，以台塑 (1301-TW) 年增 29.4% 表現最為出色，而台化 (1326-TW) 則是受到銷量減少影響，為四寶中唯一營收較上月衰退者，惟營收仍符合台化先前所預期。

台塑 (1301-TW) 1 月合併營收為 191.57 億元，月增 7.2%，年增 29.4%。

台塑表示，今年 1 月杜拜原油平均價格較去年 12 月上漲 7.4%，加上美國新增乙烯廠產能延後開車，帶動乙烯與丙烯現貨市場行情上漲，且客戶預期 3 月起，進入亞洲輕裂廠密集歲修期，下游衍生物看漲，提前回補庫存，使產品銷售量增加，營收較上月增加 7.3 億元。

台塑指出，1 月營收較去年同期增加 29.4%，其中，銷售量差增加 37.9 億元，銷售價差增加 5.6 億元，銷售量差部分，由於去年同期適逢農曆春節假期，出貨天數減少，而銷售價差的部分，則是受惠中國環保稽核加嚴，不符合環保標準的同業紛紛停工或降量生產，供應量因此減少，加上下游產品需求增加，推升液鹼、AN 與 ECH 等產品價格較去年同期大增 37% 至 81% 不等。

南亞 (1303-TW) 1 月合併營收為 291.61 億元，月增 4.0%，年增 21.5%。

南亞表示，1 月營收月增 4%，其中，銷售量差增加 4 億元、銷售價差增加 7.2 億元，又以聚酯產品營業額貢獻最多，受惠聖誕節假期後下游客戶恢復營運，美國南卡場銷售量增加，且原料價格上揚，使營業額較上月增加 7.3 億元；而電子材料產品營業額也增加 4.1 億元；化工產品營業額則是減少 0.9 億元。

南亞指出，1 月營收較去年同期成長 21.5%，其中，銷售量差增加 37.5 億元，銷售價差增加 14.1 億元，又以電子材料產品營業額增加最多，受惠新能源車與智能商品持續發展，營收年增 24.4 億元；聚酯產品也在市場需求成長帶動下，營業額增加 12.9 億元；化工產品營業額則是增加 10.2 億元，塑膠產品營業額增加 3.6 億元。

台化 1 月合併營收為 338.10 億元，月減 4.9%，年增 12.4%。

台化表示，1 月營收較上月衰退，其中，銷售量差減少 23.8 億元，銷售價差增加 6.6 億元，又以台化廠最為明顯、售量減少 20.2 億元，台化寧波廠減少 6.6 億元，福懋增加 1.9 億元，越南 FIC 則是增加 1.4 億元；售價方面則是受惠原料價格支撐，加上市場供需仍吃緊，售價差增加 6.6 億元。

台化指出，與去年同期相比，銷售量差增加 20.6 億元，銷售價差增加 16.8 億元，其中，台化廠售量增加 10.6 億元，越南 FIC 增加 6.3 億元，福懋增加 3.9 億元，台化出光與台灣醋酸共增加 1.6 億元，至於台化寧波廠則是受到減量銷售備庫存影響，減少 2.3 億元；銷售價差部分在國際油價上漲與客戶回補庫存帶動下，售價較去年上揚。

台塑化 (6505-TW) 1 月合併營收為 694.24 億元，月增 14.9%，年增 14.6 %。

台塑化表示，與去年 12 月相比，銷售量差增加 78.7 億元、銷售價差增加 11.4 億元。其中，煉油事業額月增 20.4%，除原油平均煉製量每日增加 7.1 萬桶外，油品平均售價較去年 12 月增加 3.1 美元也是貢獻因素之一；烯烴事業則因平均產能利用率從上月的 99% 提升至 100%，加上烯烴產品售價走揚，使烯烴事業營業額月增 7.4%。

台塑化指出，與去年同期相比，今年 1 月銷售量差增加 43.9 億元，銷售價差增加 44.8 億元，煉油事業部分，受惠煉油產品總銷售量較去年同期增加 102.5 萬桶，加上油品售價走揚，推升營收增加 23.4%；烯烴事業則是受到新台幣兌美元大幅升值影響，使營業額月減 0.6%。

