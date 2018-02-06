〈台股暴跌〉大立光被砍跌停 外資反手買超542張創今年最大手筆

台北股市集中市場今 (6) 日下殺高達 542.25 點或 4.95%，成交值達 2408.83 億元的大量，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及大立光 (3008-TW) 等 3 檔個股成市場殺盤重心，大立光並以跌停作收，但外資今天則買超大立光 542 張。

證券分析師黃漢成指出，大立光在破底跌破 3700-4345 元的區間整理之後，在今天股價爆發大量殺低，但盤後資料顯示大立光獲外資買超 542 張，在外資的指標特性之下，明天大立光可望譜出破底之後反彈的走勢，甚至回補今天跳空下跌的缺口再向上攻堅。

今天的盤後法人進出資料顯示，大立光獲外資買超 542 張，投信賣超 45 張，自營商賣超 27 張，三大法人合計買超 470 張，在大立光股價已獲修正之後，外資今天買超大立光的張數甚至創今年來新高，比 1 月 12 日買超 385 張還多。

大立光在 1 月 11 日下午法說會公布去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元的獲利佳績。

「台股三王」今天合計成交值 431.49 億元，其中第一名為台積電成交值 244.45 億元，第二名為鴻海 128.54 億元，第三名為大立光 58.7 億元。但外資今天對於台積電以及鴻海均呈現賣超。