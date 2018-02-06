復盤1987年美國股災：崩盤前夜發生了什麼？

摘要：面對美股連續兩個交易日的重挫，不少分析師聯想到 1987 年股災。但是，投資者有必要了解 1987 年到底發生了什麼，以及今年和 1987 年的異同。

在經歷了「黑色星期五」和「黑色星期一」之後，市場對美股最大的擔憂就是，1987 年 10 月 19 日美股史上最大單日跌幅會不會再現？

為了比較 2018 和 1987 兩年美股的走勢，我們有必要復盤 1987 年股災之前，美股到底經歷了什麼。

在 1987 年的黑色星期一之前，美股連創新高。當時的那一輪牛市始於 1982 年 8 月，美股上漲主要受到經濟快速增長、企業利潤提升，新的機構投資者需求增加以及稅收減免的推動。

儘管，當時的聯準會利率依然相對較高（達 7.5%），但比起 1981 年夏季時的 19% 已經有了顯著的下降。此外，和 1970 年代相比，1987 年的通膨很低。那時候的美國經濟堪稱黃金時期，人人對市場充滿信心。

股災那幾天 華爾街發生了什麼？

在「黑色星期一」之前的一周，美股就開始下挫。

1987 年 10 月 14 日周三，由於取消融資稅收優惠的謠言在華爾街傳播，以及 8 月的貿易赤字高於預期，美股開始下跌。同時，美元也在當日走低。

15 日周四，股市繼續下行，機構投資者出現避險意願，開始把資金從股市上轉移到債市上。

16 日周五，美股下跌加速。周五收盤時，當周美股累計下跌 9%，成為過去十年中下跌最多的一周。

兩天的周末時光並沒有消解人們心中的恐慌。19 日周一，美股一開盤，拋售的壓力就匯集在紐交所，甚至導致當天交易的第一個小時出現延時。但是，股指期貨市場如期開市，一開市就遭到大量拋售。股指期貨和現貨之間形成巨大價差，當紐交所最終開始交易時，股指大幅下挫。

機構投資者發行他們賣出的股票低於他們的預期，並試圖通過在期貨市場買入來彌補他們的部位。這一度導致價格暫時反彈，加劇了交易者之間的混淆。之後，機構投資者則將股票現貨和期貨均出售出去。一連串的拋售壓倒了短暫的反彈，並壓垮了市場。當天收盤時，標普 500 下挫大約 20%。

在周二開市前，聯準會發表聲明稱，聯準會將「為支持經濟和金融體系提供流動性」。當天，美股大約 7% 的股票停牌。

2018 和 1987，有何相似之處？

今年會不會再現 1987 年的股災？

從相似點來看，兩次股市回調前，都經歷了長達數年的牛市，利率也長時間處於相對低位，美元持續弱勢，美國貿易帳赤字明顯，市場預期通膨都會走高。此外，企業利潤也從上一次衰退中逐漸恢復。

今年和 1987 年不同的是上市企業的本益比水平。在 1980 年代，美股本益比要低得多。

分析認為，如果股災再現，聯準會能用的「彈藥」並不多。

1987 年股災後，聯準會迅速降息，從 7.5% 下降到 7%。但現在，如果聯準會降息 50 個基點，那意味著聯準會利率又將回到 0.5 至 0.75，美國金融網站 Zero Hedge 認為，這將對市場的影響將非常有限。

Zero Hedge 還稱，過去數年來聯準會一直動用 QE 來增加流動性，如果重啟 QE，雖然會暫時提振市場信心，但無助於長期緩解恐慌情緒。

此外，Zero Hedge 提到，在 1980 年代時，機構投資者使用的最先進交易工具就是資產組合保險，即使用電腦程序來計算各類市場股價和現金之比，主要集中在期貨領域。而如今，種種自動化的交易軟體被廣泛使用。尤其是在股票和期貨交易中，自動交易軟體已經成為主流。一旦市場出現重大調整，那麼投資者拋售資產將在很短的時間內完成，這可能會讓市場承受更大的壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』