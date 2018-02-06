【港股收評】全日跌逾1600點 你還在等待博反彈？

股災，這兩個字就是對今日全球股市的形容。由美國股市在當地時間周一大跌逾1100點開始，不論是日本股市﹑內地股市或香港股市，今日均紛紛大跌，其中日本股市大跌逾千點，上證指數失守3400點。作為國際投資者的提款機，港股在跌勢當然不會落後其他市場，大市今日曾跌1668點至30577點，50天平均線一度失守。最終跌幅略為收窄，惟無法收復30600點。

今日過去10年內大市最大點數跌幅，以往經過大跌市後，翌日便有機會出現反彈。那麼這良好傳統明日會延續嗎？目前歐洲股市普遍下跌逾2%，可是美國道瓊斯指數期指及標準普爾指數期貨則倒升，所以目前仍難以預測明日大市是否可以出現反彈。惟就算明日未出現反彈，亦難預期會有明顯跌幅。所以投資者今晚應該將緊張情緒放下，好好養足精神以迎接明日股場上大戰。

恆生指數收市報30595點，跌1649點；國企指數收市報12686點，跌793點，成交額為25880.18億元，為2015年4月以來成交額最大的一日。

今日所有恆指成份股皆下挫，就算表現最佳的領展房地產基金(00823-HK)，今日亦錄得1.5%跌幅。以往投資者不時提及，當股市出現波動時，公用股﹑收租股皆是最佳避險工具。在今日走勢來看，已反映出當股市出現全方位下跌時，公用股及收租股均難逐一劫，所以投資者要決定將資金泊入所謂避險資產，一定要有心理準備，就是避險資產不等於不會下跌，只是有機會跌幅較低而已。

碧桂園(02007-HK)是今日全日跌幅最大的成份股，其實今日多隻內房股跌幅錄得7%以上跌幅。若今晚美股回穩，內房股又是否值得投資者小注博反彈？這便要看看今晚美國國債孳息率走勢，以及反映投資者恐慌情縮的VIX指數如何。

今日最令人驚訝是股王騰訊控股(00700-HK)，全日大跌逾7%，股價失守410元。投資者看到騰訊出現這般跌幅，是心動或是恐懼，這條問題值得投資者經過休息後，今晚好好細思細想一番。

2018年2月6日下午4時55分

文﹕張偉倫

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