宏利: 2018年標普500可望錄得投資回報

環球大股災，宏利資產管理高級亞洲策略師Geoff Lewis 認為，投資者不應視股市大幅調整為這一輪市場周期已完結；事實上2018年實體經濟將表現相當強勁，金融市場有相當的流動性。這意味著2018年標普500指數可望錄得中至高單位數的投資回報，市場預期美股盈利增長約11%，市盈率或有輕微調整。

正當美國經濟及企業盈利將經歷表現最好之一年，股市卻錄得深度持續調整，表現實屬過度悲觀和不合理。以前從沒有這樣的表現。報告認為，工資通脹升幅超逾4%，才會對企業盈利構成壓力。

宏利亞洲區(日本除外)固定收益首席投資總監Endre Pedersen 認為，美國10年期債息在市場大幅波動及不確定性情況下，2月6日已從高位2.84%回落至2.68%水平。在目前市況下，他相信亞洲債券市場仍然會有所支持，區內經濟仍然強勁，區內資產的需求仍然殷切。今年至今，亞洲貨幣債券仍錄得溫和增長，亞洲美元債券則已下跌約1%，主要受累於美國國債息率上揚。他預期美國聯儲局2018年將加息3次，宏利旗下基金產品將主動調整基金年期作應對。

宏利亞洲區(日本除外)股市首席投資總監Ronald Chan表示，股票市場經歷過2017年以及今年至今的強勁表現，目前的調整屬於健康表現。亞洲市場基本因素沒有改變，企業盈利增長仍然強勁，市盈率相對於發達市場仍不算過度。區內通脹仍處於合理水平，息率環境仍溫和，支持區內經濟增長。

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