〈群創展望〉段行建交棒後致力3大領域 明年底實現面板製造+互聯網

群創 (3481-TW) 榮譽董事長段行建今 (6) 日指出，在鴻海 (2317-TW) 集團 8K+5G 生態圈願景下，董事長郭台銘帶領集團日夜不停的推動，自動化、工業互聯網、AI 是將來群創非常重要的部分，也是他在退休交棒後一直積極在推動的 3 大主要工作，群創目標要在 2019 年底實現面板製造 + 互聯網。

段行建表示，全球人工智慧浪潮來的又急又快, 可以預見工業互聯網及 AI 幾年內將翻轉製造業，沒搭上這波浪潮的企業將喪失競爭力；他說，面板製程多達幾百道以上，擁有許多製造的 domain knowledge，在集團 8K+5G 生態圈的願景下, 面板扮演重要角色。

他說，2007 年成立自動化處，從單一工站自動化設備機台做起，2012 年開始硏發全線自動化的模組生產線，配合產品設計的 design for automation，現在後段模組體質完全改變，除了提升產能、降低成本外，更重要的是良率及品質的提升，還有因為人力下降而減少很多人的管理問題。

段行建指出，從 2007 年成立自動化時的方向就沒變，主要是為了解決缺工及離職率高、提升品質、降低成本等問題，解決人力管理問題，推動自動化之後，員工福利增多，離職率由 20% 降至 4-5%，解決人的問題之後，在品質提升也相當明顯，尤其是在模組段更明顯。

在人力下降部分，從最早的 10 萬人已降至 6 萬人，預計今年可以破 5 萬人，段行建說，由於各地工資提升，因此人力下降的成本只降一點點，但如果沒有推自動化，人事成本將更高。

段行建表示，自動化也讓讓品質提升，提供確實的管理參數，可以預知一些生產線上的事情，甚至是颱風天影響員工正常上班時，也可以用較少的人力就讓生產線運作，他說，今年自動化將達 7 成，預計將保留 25-30% 的人力。

