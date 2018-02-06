〈房產〉去年台北市賣一間房 平均耗時119天為六都最長

全台房市交易正緩步築底中，房仲業者統計內部交易資料發現，去年全台銷售天數增加 4 天，議價空間小縮 0.3 個百分點。其中台北市要賣出 1 間房平均耗時 119 天最久，議價空間以台中市的增加 2.4 個百分點最多。

住商機構統計發現，在全台六都的銷售天數表現上，高雄增 18 天最多，新北減少 13 天最引人矚目；議價空間上，高雄減少 2 個百分點，台中卻增加了 2.4 個百分點。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，作為市場銷售狀況的質化指標，議價空間與銷售天數可以看出交易雙方態度的改變，在銷售天數增加，議價空間持平的狀況下，由於兩數字皆為平均值，推論在現今市場上，顯見不少買賣雙方在價格認知上仍有差距，磨合時間較長。

從銷售天數來看，去年北市銷售時間最長，達 119 天，台中最短，僅 87 天；在增減表現上，相較於 2016 年同期，減少最多的為新北的 13 天，增加最多的為高雄的 18 天。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北是案量較大的重賣壓區，不少賣得太久的屋主願意降價求售，新上架的案子也願意平實開價，兩相平均之下降低銷售天數，應是銷售天數明顯減少的重要原因。而高雄由於房價低，可能是市場回溫，賣方姿態仍高，也讓銷售時間拉長。

而在議價空間上，增減幅度不大，六都議價空間上下不超過 3 個百分點，仍處於平穩。在增減上，台中增加 2.4 個百分點增加最多，高雄減少 2 個百分點減少最大，郎美囡表示，經過中長期市場盤整後，雙方對價格已經有共識，應是議價空間很難有太大突破的原因。

徐佳馨認為，如無太大黑天鵝出現，2018 年將延續 2017 年的基調，賣方降價意願不高，買方追價態度保守，如何突破困境，將是成交量的一大考驗。