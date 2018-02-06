為什麼「中國人」又回來了？

【文 / 吳姿賢】

前總統馬英九常被戲稱為「台獨教父」，因為在他任期內，民眾的「台灣人認同」大幅上漲，「天然獨」蔚然成風。彷彿是循環的魔咒，總統蔡英文如今也被冠上「統一教母」的封號，根據幾份最新民調顯示，蔡英文主政後，台灣社會的「中國人認同」開始上揚，挑動綠營的緊張神經。

分析頗具公信力的政治大學選舉研究中心於 1 月 15 日所公佈的「台灣民眾台灣人 / 中國人認同趨勢分佈」民調結果，再以 2016 年與 2017 年的數字變化比較，台灣人的認同從 58.2% 下降為 55.3%，中國人認同則從 3.4% 上升為 3.7%，認為自己「是台灣人也是中國人」的比率也從 34.3% 增加到 37.3%。

數字變動幅度並不劇烈，但從長期的趨勢觀察，可發現台灣人認同從 2014 年發生「3 ·18」學運時達到 60.6% 的歷史最高峰後，隨即一路下滑至今；相反地，中國人認同卻 是逐漸上升。

更值得注意的是，向來被視為鐵板一塊的「天然獨」世代在身份認同上也有鬆動跡象。依《天下雜誌》2017 年底的調查顯示，20 歲至 29 歲的「台灣人認同」從 76.7% 降至 72.7%，「中國人認同」更從 1.1% 大幅增長到 4%。中國大陸《人民日報》對此諷刺「所謂『天然獨』，在『天然窮』面前一下子就破功了」，認為原因出在台灣經濟窘困逼迫年輕人西進大陸，無形中增進中國人認同。

原因當然不只是經濟，但是「天然窮」的確很可能是關鍵推力之一。再綜合觀察幾年來台灣情勢與社會氣氛，民意原本就如流水，中國人認同「沉了又浮」的情形，絲毫不令人意外。

為什麼沉？馬英九第二任期執政成績慘不忍睹，各種「黑天鵝」事件層出不窮，再加上他確實不懂如何與年輕人溝通，正好給了民進黨一個乘虛而入的絕佳機會。「統獨牌」一向就是民進黨屢試不爽的選舉法寶，刻意的反中情緒操作加上低迷的政治經濟環境，兩者加乘起來的效果或許好得連民進黨本身都嚇了一跳，而兩岸關係就成為選舉下的犧牲對象。

台灣社會當時彌漫著前所未有的反中氣氛，將許多負面現象的元凶推給中國大陸，如經濟惡劣、景點嘈雜、霾害加劇等。

「中國人認同」成了政治不正確的代名詞，而即便是原本就持有這份認同的人，也會開始懷疑自己的選擇，在這種情況下，中國人認同當然下跌。

隨著蔡英文上台，民眾原以為去了一個「親中」的馬英九，台灣經濟就會好轉、社會不再對立、在國際上抬得起頭了，殊不知這些問題幾乎未見好轉，甚至有了惡化傾向，而且也沒理由再隨意卸責，推給中國大陸。

過去許多人認為，台灣只要不跟中國大陸沾上邊就能正常發展，如今兩岸政治冷和，形成近年來「最遙遠的距離」，反而使得台灣的國際空間被不斷封殺，不僅在台灣內部「黑天鵝」事件頻出，「武統」這個對台灣最危險的「灰犀牛」（grey rhino）也開始在遠處逐漸奔動起來，令蔡政府民調持續下降。

相反的，中國大陸藉由國力崛起、經濟穩定，不斷吸引台灣人，特別是青年族群前往工作，同時增加兩岸人民互動，為台灣人在大陸的創業、置產、旅遊等增加便利，這種實際而深刻的生活交流自然會降低台灣人對大陸的反感。

「在台灣得不到的，卻在大陸得到了」，台灣人認同在馬時代情緒性發洩之後，新一波中國人認同又趨上升，幾乎就成為必然的結果。近期中國人認同之所以「浮上檯面」背後有跡可循。

來源：《多維 TW》月刊 027 期

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