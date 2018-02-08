資金周轉靠六招 新年財源滾滾來

文●許資旻

農曆新年將至，不少人開始忙著訂年菜、添購全身行頭，百貨公司播放的背景音樂也洋溢著過節氣息…… 但是，沉浸在喜慶氛圍中時，荷包也悄悄地拉起警報，過節的食衣住行，以及最重要的「紅包」，再加上本來就要的生活開銷，林林總總加起來，就足以讓薪資族日後只能吃土度日。想要過好年，理財規劃尤其重要！

筱庭已出社會四年，分攤家中經濟的壓力也愈來愈重，雖然能領到不錯的薪水，但扣掉每個月要繳的房租、家用，可以自由動用的錢相當有限，偏偏今年剛好轉換職場，有工作空窗期，隨著年節將至，各式各樣的開銷撲面而來，筱庭愈來愈緊張，「難道只能將保險解約救急嗎？」

筱庭聯絡自己的業務員文文，瞭解筱庭的狀況後，文文馬上勸她打消解約的念頭，「其實，想要從保險下手調整金流，還有很多方法，」文文認為筱庭一向沉穩、保守，下一份工作也有著落了，「你要不要考慮更改繳費期別呢？」將原來年繳保費改為季繳，現階段就能有一些可動用資金，更不會損及保障……

許多人都會認為，保險會讓手上金流鎖死，但是臨時需要一些錢應急，想要疏通手上金流，除了解約，其實還有轉圜餘地。本文讓專家告訴你，靠六招，也能創造資金，讓自己過好年。

第一招─妙手空空

保單借款

借錢的方式千百種，其中一種就是用保單借錢。但要注意的是，只有具保單價值準備金的保險商品才能借款，此外，保單借款的利息可不低，必須清楚自己的償付能力再動作。

「每年五月與農曆過年期間都是保單借款的高峰期，」三商美邦人壽台北區部副總經理許健文表示，保單借款是民眾在資金調度時經常利用的方式，申請方便、靈活，撥款速度也很快。但是，保單借款的高利息也不得忽視。「保單借款的利息通常是『預定利率＋兩碼』，」威盛保險經紀人公司協理方兆華舉例，假設一張新台幣保單預定利率是二％，貸款利率就是二．五％，方兆華認為，保單借款較適合短期有急用者，且最好「有錢就先還」，負擔才不至於過重。

◆過好年小提醒◆

保單貸款有錢就先還，新年不背債。

第二招─棄車保帥

部分解約

很多人口中說的「部分解約」實際上是「降低保額」，只要保額降低，保費就會隨之下降，手頭也不會亮紅燈，但是，降低保額最直接的影響，就是原先的保障會依保單條件按比例減少；此外，降低後保額不得低於保險公司規定的最低承保金額。

部分解約可依解約金表兌換現金價值，是許多民眾在經濟狀況吃緊時，可以採取的措施。「但是這樣會讓原先規劃好的保障出現漏洞，」許健文認為，有時資金調度需求只是短暫現象，若因一時之需削弱了一生的保障，若非必要，仍須三思。

◆過好年小提醒◆

部分解約會削弱保障，須三思！

第三招─探囊取物

部分提領

隨著近來景氣漸入佳境，兼顧保障與投資的投資型保單是愈來愈多人的選擇，更是許多投資理財初學者的入門理財工具。據壽險公會統計，去（二○一七）年投資型保單銷售成績佳，達三九九六億元，較前年成長一一六％，躉繳保費更高達三四四○億元，可見其熱門程度。

如果手上有投資型保單，急需周轉可考慮「部分提領」。投資型保單會逐漸累積保單帳戶價值，部分提領就是從帳戶價值中扣除，既然是拿自己的錢，也就沒有像保單貸款的還款問題，但這不代表毫無損失，「因為只要部分提領了，就不能再把錢擺回去。」方兆華說，部分提領之後，原先可以在帳戶內獲利的「本」就會縮水，相當可惜。「除非這筆提領的錢是拿來支應買房自備款，否則不建議部分提領。」

◆過好年小提醒◆

部分提領會使投資型保險的可獲利帳戶價值變少，很可惜！

來源：《現代保險健康理財》 350 期

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